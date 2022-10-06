朝鮮6日清早又傳出試射導彈，但韓國股市在科技類股上漲帶動下開高走高，收在2,237.86點，漲22.64點或1.02%。同時，韓元繼續升值，外資買超2520億韓元。

據悉，朝鮮在當地時間清晨6點左右開始試射導彈，總共兩枚都是飛往東海方向。根據初步判斷，第1枚導彈射程約350多公里，第二枚則達到800多公里，均屬短程彈道導彈。

全球景氣寒冬已經到來，韓國科技業者也感受到電子產品需求不佳的低靡氛圍，三星電子上季營業利益可能大幅減少25%，是過去近3年以來第1次發生。不過，三星電子還是收漲0.54%，SK海力士也漲0.11%。

同時，電池製造業者LG Energy Solutions漲1.92%，三星SDI漲2.81%，LG化學漲4.11%，現代汽車漲0.56%，起亞也漲0.56%。

韓元兌美元在1,402.4價位附近，韓元續升7.7元。