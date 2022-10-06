2011-12年賽季，林書豪在尼克刮起「林來瘋」旋風，成為NBA家喻戶曉的人物，雖然幫助球隊順利挺進季後賽，只不過賽季結束後林書豪還是離開了尼克，以3年2510萬美元加盟西區球隊火箭，談到離隊內幕，林書豪透露尼克內部有非常多人想要他離開。

連續10場得分上雙，幫助尼克取得7連勝，林書豪甚至在西區豪強湖人手上砍下職業生涯最高的38分，但如此漂亮的成績仍未獲尼克續留，如今林書豪接受美國媒體《The Daily Beast》專訪談到這段往事時，透露自己當下感到非常難過。

過去在尼克的恩師丹托尼(Mike D'Antoni)及史陶德邁爾(Amar′e Stoudemire)，都曾表示林書豪在尼克受到隊友排擠，記者也詢問林書豪是否有這種感覺，林書豪則表示「我從來沒有親身經歷過，丹托尼及史陶德邁爾是以他們的角度來說出那些話的，我當下並沒有覺得被排擠，但既然他們2個都這樣說，那這件事很可能真實存在，畢竟我沒有回到紐約是事實，的確有一些事情在背後悄悄發生。」

接著記者提出犀利問題，他問林書豪是否因為搶走了「甜瓜」安森尼(Carmelo Anthony)的鎂光燈而被忌妒，是自己沒有被續留的原因？林書豪回應「這只是理論上，事實上每個人都這麼說，但是我沒有辦法拿出證明，我不知道安森尼有沒有針對我，但我知道其他隊友還有球團內部的人都在反對我，而且支持我的丹托尼也離開這裡，我真的很失望。」