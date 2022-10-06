香港女星林芊妤(Coffee)因擁有34D的上圍，還有與女星郭書瑤神似的臉蛋，被粉絲封為「港版瑤瑤」，與金融業男友婚後育有1子的她，還是個超級辣媽，不僅會曬出清涼比基尼照，還會錄製瑜珈教學影片，親自穿運動服裝入鏡示範。近日她掃墓穿瑜珈褲，卻被大批網友謾罵穿著太露、是引人犯罪，對此她霸氣以連續30天穿瑜珈褲的實際行動回擊，藉此鼓勵女生堅持服裝選擇的自由。

林芊妤4日重陽節時與老公和兒子上山祭拜爺爺，當時她穿著的白色短版上衣，搭配的是藍色瑜珈褲，勾勒出她的優美身材，值得注意的是，林芊妤似乎很懂瑜珈褲的穿法，其實相當小心沒讓下體的形狀暴露出來。見此，黑粉依舊認為她的衣著不恰當，紛紛罵翻「現形褲」、「掃墓都要穿」、「這些褲真是有夠難看」、「喜歡人看，怕死人不認識她嗎」、「拜爺爺怎麼穿這樣」。

林芊妤認為女生得追求自己的穿著打扮。(圖/林芊妤 IG)

對此，林芊妤霸氣回應酸民，「為什麼穿自己喜歡的衣服上街，都要被人討論？如果你覺得我們穿得不漂亮又貼身又肥又露，難道我們又一定覺得你的穿著很好看？」並直言既然女生穿瑜珈褲的這件事，不管怎樣都會被貼負面標籤，她要扭轉這個不合理的現象，「在這個世界上需要討好的人就只有自己，自己喜歡穿什麼出門，不需要其他人管(只要合法)」，因此決定發起30天的瑜珈褲計畫，無論吃飯逛街買菜等任何場合都要穿，最後還要粉絲一個月內多關注她的IG限動，每天都會穿不同的瑜珈褲出門，要為包括自己及其他女生爭一口氣。