位於中彰快速道路、台74線道路旁的「香山步道。東方公園」，6日揭牌啟用儀式。（吳敏菁攝）

位於中彰快速道路、台74線道路旁的「香山步道。東方公園」，6日揭牌啟用儀式。（吳敏菁攝）

位於中彰快速道路、台74線道路旁的「香山步道。東方公園」，6日揭牌啟用儀式。（吳敏菁攝）

位於中彰快速道路、台74線道路旁的「香山步道。東方公園」，6日揭牌啟用儀式。（彰化市公所提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市東區、占地5公頃的香山步道，曾建設為74線休息站，後來荒廢、關閉，非常可惜，彰化市公所再度爭取經費，「起死回生」，園區環狀步道植栽，還有1800坪綠草如茵的大草原，正式命名為「香山步道。東方公園」，6日揭牌啟用儀式。

彰化市長林世賢表示，香山步道所在地，前縣長阮剛猛曾建設為74線休息站，可惜後來荒廢，與立委黃秀芳在去年、前年爭取參山國家風景管理處補助1264萬元，重建規劃一、二期的香山步道工程，另畫公所編列352萬元，整地植栽約1800坪草皮，近期內完工，打造新的綠地休閒公園。

「香山步道。東方公園」位於中彰快速道、台74線道旁，附近有日月山景、禾家牧場和阿束社咖啡等休閒園區，已串聯成交通便捷的休憩動線，新闢園區內有環狀步道，沿著步道種植肖楠、洋紅風鈴木、光蠟樹、越橘葉蔓榕、鍚葉藤等植栽。1800坪的大草坪適合野餐、親子休憩遊玩。

林世賢表示，預計未來會有獨甲仙、蟬等多種生態昆蟲佇足繁衍，以及不同季節的花卉和蝴蝶共舞的美麗景致，16日將「魔法森林、香山綠享宴」結合資源回收和維護宣導，安排幼兒舞蹈、氣球舞台秀、魔術表演、樂團彈唱、小提琴、大提琴、長笛、吉他演奏等精釆豐富的舞台表演和親子DIY，提供動物派對遊戲床等，還布置5個點，提供集點兌換100元消費券，使用在當天文創市集。