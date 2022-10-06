許多弱勢家庭往往因為經濟不穩定，家中子女被迫早熟，據家扶基金會調查，在家中工作不穩定、失業時，甚至7歲以上的孩子就要協助分擔照顧及經濟責任，在青少年階段更是普遍。

據家扶基金會「弱勢家庭照顧能力與需求調查」指出，8成5的弱勢家庭曾因照顧家人需要省吃儉用度日；在家中失業、傷病或分離時，也有許多兒少需要協助分擔照顧及經濟責任。

如單親的睿旂媽媽獨力扶養3個孩子，為了生計從事多種工作，而其14歲的大兒子小安（化名），在媽媽忙碌時也主動協助家務事，包括每天提早起床準備早餐，下課後洗米煮晚餐、盯著弟妹寫作業，上高中後也要打工。

據家扶基金會統計，服務家庭中以單親比率占比高，其中單親母親占比達50.74％、單親父親則達13.84％家扶基金會執行長周大堯表示，單親媽媽多數面臨龐大照顧壓力、收入入不敷出及支持系統薄弱等「女性貧窮」窘境，家扶推動生活扶助、職訓培訓等希望協助弱勢寥庭邁向脫貧。捐款可洽家扶基金會官網。