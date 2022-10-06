澎湃新聞報導，為落實大陸《未成年人保護法》，各地治安部門落實旅館接待未成年人入住「五必須」規定，全力防範旅館發生侵害未成年人案事件。大陸公安部6日發布，10起涉及旅館經營者接待未成年人入住「五必須」規定典型案事例。據統計，7月以來，各地旅館報告核查未成年人入住可疑情況6.4萬次，預防侵害案事件849起。

公安部稱，特別是暑期以來，各地治安部門結合中小學生出行住宿集中的特點，加大工作力度，檢查旅館184.6萬家次，核查旅館登記報備未成年人入住可疑情況6.4萬次，查處旅館2.3萬餘家次，説明找回離家出走等情況未成年人1889名，預防在旅館發生侵害未成年人案事件849起。

澎湃新聞報導，根據新修訂的大陸《未成年人保護法》等法律法規，自2021年6月1日起，對旅館經營者接待未成年人入住提出「五必須」規定，即：旅館經營者接待未成年人入住，必須查驗入住未成年人身分，並如實登記報送相關資訊；必須詢問未成年人父母或者其他監護人的聯繫方式，並記錄備查；必須詢問同住人員身分關係等情況，並記錄備查；必須加強安全巡查和訪客管理，預防針對未成年人的不法侵害；必須立即向公安機關報告可疑情況，並及時聯繫未成年人的父母或其他監護人，同時採取相應安全保護措施，以切實防範在旅館中侵害未成年人案件的發生，保護未成年人身心健康。

今年以來，公安部治安局部署各地治安部門健全強制報備、檢查暗訪、研判核查、一案雙查、督辦約談、培訓宣傳「六項機制」，大力推進「五必須」規定落地落實。7月以來，大陸旅館登記報備未成年人入住725萬餘人次，報告核查未成年人入住可疑情況6.4萬次。

與此同時，各地將「五必須」作為旅館日常檢查「必查科目」，持續開展專項檢查和常態化檢查暗訪，強化風險評估，對未成年人入住集中的旅館提高檢查比例和頻次，實施重點監管。7月以來，各地治安部門圍繞「五必須」落實情況檢查旅館184.6萬家次，責令限期整改、給予警告2萬餘家次，責令停業整頓2699家次。

此外，各地還加強「一案雙查」，對於在旅館發生侵害未成年人刑事案件的，倒查涉案經營者和相關人員主體責任，對未落實「五必須」規定的，依法從嚴查處。7月以來，公安機關倒查侵害未成年人案件328起，依法處罰旅館417家。同時，加強研判核查，高度重視高頻異常入住等情況，提升事前預防和案件查處效能。

十起典型案事例中，有像是山東省德州市齊河縣19歲賈姓男子帶13歲朱姓少女網友合意欲一起入住某酒店，即因落實「五必須」規定聯繫到女孩母親接回。也有四川瀘州公安機關查獲17歲馬姓少年與12歲費姓少女自稱男女朋友入住龍馬潭區某旅館併發生性關係，依「準強姦罪」刑事拘留送辦，涉案旅館依法責令停業整頓並處罰款。

50歲範姓男子帶遭他猥褻11歲表侄女，欲入住重慶市南岸區某酒店被查獲，有效預防未成年人被侵害。

也有浙江省紹興市某酒店落實「五必須」規定，幫助找回離家出走的15歲未成年人。還有貴州六盤水5名未成年人（3男2女），最大17歲、最小14歲輟學生，相約逃家到重慶打工，入住渝中區某酒店被尋獲。

更有利用旅館當犯罪據點，像天津北辰、安徽滁州公安機關「一案雙查」，破獲賣淫犯罪團夥。江蘇淮安公安機關開查獲未成年人非法拘禁案破獲討債集團，有5人用暴力、拍攝視訊脅迫等手段要脅少年還錢。海南東方公安機關破獲8名未成年女孩在一家旅館開房入住，其中7名女孩霸淩一名12歲女孩並拍攝毆打視訊在微信傳播。

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