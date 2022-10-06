今年受氣候影響，開花結果率大減，柿子產量大減5、6成，價格起漲。（呂妍庭攝）

今年受氣候影響，開花結果率大減，柿子產量大減5、6成，價格起漲。（呂妍庭攝）

番路鄉農會新推出的「阿里山青心烏龍茶＆茶油乾拌麵」、「阿里山青心烏龍茶手感拉麵」兩大新品。（呂妍庭攝）

今年柿子節由嘉義縣政府、番路鄉公所和農會共同舉辦，以「好柿接二連三」為題，自8日起連續3個周末安排系列活動登場。（呂妍庭攝）

嘉義縣番路鄉是全台柿子最大產區，番路鄉農會已連續26年辦柿子節活動，鼓勵消費者產地直購鮮柿、加工品，今年柿子節由嘉義縣政府、番路鄉公所和農會共同舉辦，以「好柿接二連三」為題，自8日起連續3個周末安排系列活動登場，今更首度發表歷經2年研發的拌麵新品，挑戰民眾的味蕾。

番路鄉柿子種植面積320公頃，佔全台總面積70％，今年受氣候影響，開花結果率大減，柿子產量大減5、6成，價格起漲，連中埔分局警方都啟動護柿專案，保護農民收成，番路鄉農會總幹事趙幸芳說，雖產量減，但柿子品質極佳，今年柿價比往年高，不管是鮮果還是柿餅，都能賣得好價錢。

至於今新推出的「阿里山青心烏龍茶＆茶油乾拌麵」、「阿里山青心烏龍茶手感拉麵」新品，趙幸芳說，除了柿子，番路鄉海拔1000多公尺山腰處，就是著名阿里山高山茶栽培區，農會嚴選「產銷履歷」原片茶葉為原料，歷經2年鑽研及改良，終於在今年柿子節推出新產品，有信心在一片拌麵紅海中殺出血路，保證大家一吃成主顧。

除推出拌麵新品外，今年柿子節也與嘉義縣體育會結合辦健走，8日、9日、15日、16日和22日早上7點30分至至下午5點，只要民眾走完全長7公里的健走步道，於折返點領取信物再到終點，就能領取代表番路鄉特色的精美好禮、免費登記飲冰柿茶集的DIY手作課程，前4天1天限額500人。22日當天擴大到1500個名額，邀親子來同樂。

另外，主辦單位也安排「最佳好柿」試吃評比賽，開放遊客試吃盲選，以及鮮柿真空脫澀DIY、傳統製茶團揉體驗、科學探索闖關送好禮等，欲透過活動刺激消費，提振產地柿子買氣。