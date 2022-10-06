雲林縣沿海鄉鎮最近頻有民眾通報，農田被濫倒廢棄土方。（雲林縣政府提供）

雲林海邊沿岸鄉鎮廢棄養殖魚池、農地、人煙罕至的偏僻農路多，容易遭不法業者傾倒廢土或棄置廢棄物，最近民眾通報的案件增加，雲林縣府將成立「違法土方監督小組」，明訂各類違法行為及各單位分工事項，情節重大或屢犯者將直接移送法辦。

雲林縣農業處指出，最近接獲民眾檢舉水林鄉興南段有農地堆置剩餘土石方，派員行實地勘查，發現有該處11筆農地及口湖鄉後厝段8筆農地，都有違規填土之事實存在，後續將由環保局協助比對。

農業處表示，為維護自然環境衛生及農漁產業發展環境，縣府將成立「違法土方監督小組」，加強取締非法傾倒廢土及棄置廢棄物，一旦查獲將向上溯源追查業主、仲介及廢棄物清理的機構，移請地檢署偵辦，不法業者切勿心存僥倖。

農業處說，違規填土的農地將依「農業發展條例」第69條規定開罰；農地未經申請而擅自填土也會違反「區域計畫法」或「都市計畫法」，可處罰6萬元至30萬元罰鍰，若有違規填土紀錄，農地移轉時將不能申請減免土地增值稅、贈與稅、遺產稅等。

縣府表示，雲林縣警局正針對進入縣內的砂石曳引車積極攔檢，攔查重點包括清運車輛是否依規定隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源、處理地點的證明文件；車輛承載物是否有滴水或汙染道路路面情形；是否有防止廢棄物飛散、濺落、溢漏、惡臭擴散、超載等，到今年9月已取締3件3人，行政裁罰共8件。

縣府呼籲民眾，若發現有疑似載運或棄置廢棄物，可以向環保局檢舉0800066666、0800556003或打110報案。