第12屆南投世界茶業博覽會，將於8日開幕至16日共9天，今年新增「玫瑰花茶館」、「台灣茶風味館」2大主題場館，及「歷代茶侍虎滋味」、「千人封茶」2場大型活動，規模創歷年紀錄，歡迎愛茶人士相揪逛茶博。

今年茶博以「壺裡好茶」為主題，玫瑰花茶館以玫瑰花為主題，希望吸引飲茶新族群，拓展茶業創新領域；台灣茶風味館則是由茶改場展示台灣特色茶，融合茶藝、茶飲、茶器，新潮及復古，增加消費者對各種特色茶的認識。

茶博期間有5天假日，分別舉辦大型活動，8日歷代茶侍虎滋味，展示歷代茶席文化；9日千人茶會，由司茶者將茶湯分享給參與的遊客；10日千人擂茶，讓遊客體驗客家擂茶的趣味及特色；15日千人野餐趣，品嘗布農紅茶及特色餐點；16日千人封茶，將未來的期許寫在紙上，連同茶葉封藏甕裡。

國際茶席館設於青少年活動中心，規畫台灣、波斯、英國、大陸、日本、韓國茶席，以不同的茶藝流派，沖泡各種茶山名茶，並由茶藝老師解說泡茶理念，泡茶技巧示範，分享茶藝之美與甘醇茶湯。

茶業生活大學館由國立暨南國際大學、元培醫事科技大學、大葉大學共同策畫，有茶文創區、茶食文化及茶點親子DIY，茶飲品嘗及陶瓷茶器藝品展覽。

黃金品茗館蒐羅全國各大茶區，舉辦茶賽的特等茶及頭等茶，供民眾品茗，由專家引領解說，讓來賓深入了解台灣頂級好茶的滋味。茶薰六覺SPA體驗館以嗅覺、味覺、視覺、聽覺、意覺，體驗茶葉不同層次感受。