雙十國慶即將到來，美女主播黃筱純也和主播大道奈緒、周楷和拉外‧佛杜勒，受邀成為今年國慶大會主持人，5日她在社群吐露心聲，坦言感到無限光榮之餘，也相當焦慮，甚至自我懷疑，幸好身邊的人給她滿滿善意和鼓勵，讓她也直呼「我會爭氣的」。

黃筱純坦言接到國慶大會主持邀約半個月來，她不時會失眠、焦慮，「腦子裡永遠有講詞、代辦事項在轉」，還因此瘦了2公斤，「甚至自我懷疑，覺得自己何德何能？」

但隨著一次次排練和看著演出，黃筱純內心蠻感動的，她也很感謝身邊的人替她加油打氣，並對自己喊話：「有你們，我會爭氣的」。而她也曬出當天主持的服裝，一襲黑藍色削肩洋裝，看上去高雅大方，纖瘦體態令人稱羨不已。

今年國慶大會集結4台主播擔任主持人，包括「原民台」的拉外‧佛杜勒、「年代」的大道奈緒、「三立」的周楷和「鏡新聞」的黃筱純，黃筱純是鏡新聞台語主播，以親和力十足的播報風格，吸引不少觀眾喜愛。