民進黨新北市長參選人林佳龍6日下午赴貢寮澳底仁和宮參拜，他在廟前盛讚貢寮是民主聖地，並承諾擔任新北市長後，將積極發展東北角及北海岸的觀光，並允諾在貢寮成立「反核歷程博物館」，結合觀光，讓來到貢寮的民眾都能了解這段貢寮人為民眾守護寶島、忍受委屈苦楚的歷史。

林佳龍6日下午表示，很高興能夠來到貢寮這個民主聖地，他說自己從野百合學運時期，便與當時的貢寮鄉親一起反對核四。去年的核四商轉公投也在大家的努力下明確反對。他認為，貢寮的反核四運動，見證了台灣從威權走向民主，點燃了台灣的民主火種。

林佳龍說，他擔任交通部長期間，就對北海岸、東北角推出整套觀光政策。他認為，貢寮的山海景觀應該成為世界級的觀光景點，不管是潛水、攀岩都能夠成為首都圈最療癒的觀光旅遊景點。

但在此同時，好山、好水也需要好故事，他將結合觀光，規畫設立反核歷程博物館，讓民眾來到貢寮，也能夠了解那段貢寮人為台灣民眾守護寶島、忍受委屈苦楚的歷史。

林佳龍指出，新北市升格後，預算比先前多出一倍，但建設和社會福利卻沒有加倍，基層里長擔負過去鄉鎮市民代表和鄉鎮市長的工作，資源反而集中在市長手中，這是變相的威權統治，未來一定要下放錢與權，優先推動大家有共識的建設與政策。