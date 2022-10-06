安心亞在《罪後真相》中是早餐店老闆娘，拍攝煮粥戲狂打30顆蛋。（威視提供）

安心亞首度挑戰犯罪懸疑片，一改過往傻大姐形象，在《罪後真相》中飾演殺人犯的姊姊張正方，是名經營餐車的老闆娘，在親弟入獄後獨自面對激憤群眾。為了凸顯角色樸素、接地氣的形象，安心亞片中頂著頹廢亂髮且幾乎素顏，甚至刻意加上曬斑。

雖不是首度為戲扮醜，安心亞坦言像這樣「自然醜」倒是第一次，「以前是明顯被醜化，這次感覺我就是長這樣，就是這麽醜，當時完妝後我照鏡子，心裡想說『這個人過得很辛苦』。」愛美的她在現場索性不看回放，專注在表演，由於造型太樸實，張孝全拍攝當天甚至差點認不出來，定眼一看才驚覺是她，事後大讚道：「心亞超棒的，跟她平常漂亮性感的狀態完全不同！」

除了外型上大改造，安心亞拍攝前更獨自潛入市集觀摩，花一整天觀察民眾和老闆互動，因劇情設定她經營早餐店多年，動作上必須非常俐落，這讓不諳廚藝的安心亞相當緊張，私下苦練打蛋、煮粥、做三明治等技巧。沒想到一到拍攝現場，餐車上的廚具、配料位置全得重新適應，導演又想拍特寫畫面，讓安心亞冷汗直流，共打了30顆蛋，不好意思表示：「我對不起雞！」

而她在片中的另一身分是「殺人犯家屬」，她印象最深的就是被抗議民眾包圍的戲，不僅遭眾人追逐咒罵還不能回嘴，坦言拍完好想哭，「他們真的很認真在罵我，敲玻璃也是真心在敲，當下覺得玻璃都快碎了」，導演陳奕甫談起安心亞的表現，直讚「很厲害」，因角色性格和她私下反差超大，有時看她表演完突然質疑起自己的反應相當有趣，笑稱：「她戲裡是內斂沉穩的姊姊，喊卡之後馬上變回有趣活潑的傻大姐！」

《罪後真相》將於10月21日至23日搶先口碑場，10月28日正式上映。