台北市都市設計審議委員會今審議雙子星開發案（C1／D1）LED廣告螢幕部分，開發單位提出在東側及北側增設LED廣告螢幕，增加商業利益，但多數委員擔心恐影響市民大道行車安全，過程中開發單位更主張「沒有法規禁止」，讓委員撂重話「不能通過傷害人命的方案」，最終駁回此提案。

台北市長柯文哲力推西區門戶計畫，雙子星案為指標案，2018年由藍天宏匯團隊得標，規畫商場、辦公室、旅館及停車場等，總投資金額達606億，預估2026年8月完工。

都審會原先核定C1棟南側設置3D數位LED螢幕，LED外牆長度為31.5公尺、高度18公尺、總面積567平方公尺，為呼應國定古蹟台博館，規定僅能作為公益性藝術展示使用。

開發單位今提案，規畫在C1東側及北側增設LED螢幕作為商業使用，並將原公益LED螢幕及增設的螢幕，高度一併提高至20公尺，並強調已完成交通模擬，經多次討論後認為不會影響交通安全。LED螢幕增高是為做女兒牆，整體畫面效果會更好，增設的螢幕也可配合市府及特殊節慶，做公益靜態廣告使用。

多數委員也憂心，廣告螢幕會影響市民高架行車狀況，用路人一上高架就會被螢幕吸引，根本不可能專心開車，就算對廣告有興趣，也不可能停下來多看幾眼，沒必要將螢幕變大變高，有委員直言「今天根本不需要討論這個，就該維持原核定結果」。

不過，開發單位強調交通影響方面做很多討論，還稱「但台灣相關法規沒有這部分的限制」，設置3D數位LED螢幕可在台北車站打造一個地標，對於民眾的疑慮，將會依照市府規定在特定時段、播放時間及亮度做調整，盡量降低交通影響。由於雙方都相當堅持，現場氣氛一度緊張。

有委員說重話表示，開發單位稱沒有法規可限制，但增設的LED螢幕完全只著重商業利益考量，「但委員會不能通過一個對傷害人命的方案」，該區段平時車禍數就很多，哪怕只增加1件車禍案件，市府、委員會都要負責。

經過討論後，都審會最終決議不通過此次提案，要求開發單位應重新思考利用其他方式增加商業利益。