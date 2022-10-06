台灣設計展在高雄熱鬧展開，高市府經發局以元宇宙為主題打造「LOG ING－登入元宇宙」特展，運用視覺、內容及體感科技，帶領觀展者從元宇宙發展現況遞進到共同想像的未來。經發局表示，展區搭配「台灣設計高雄百點」集章加碼活動，集滿5大展區5枚圖章即贈送與漫畫家黃色書刊合作的限量版隱藏版元宇宙NFT。

經發局長廖泰翔表示，「LOG ING」展場以暖色系強調「人性」成分，透過「未來的歷史」、「未來的交界地」、「Metakao」3大場景結合HTC「VIVE Avatar」APP快速製作全身虛擬角色，進入專屬「台灣設計高雄百點」NFT館間，觀看BEATDAY展出「美秀集團馬克吐溫全息MV」等內容，民眾可以自由選擇視角，體驗高度互動的科幻展覽。

HTC全球副總裁暨亞太區總經理黃昭穎指出，今年台灣設計展主題HTC以元宇宙切入，將內容、平台到硬體，以及虛擬角色、元宇宙空間平台、遠距協作應用、娛樂、生活等多面向VIVERSE應用帶到「LOG ING」展區中，展示HTC全方位創新技術實力。

經發局表示，此次台灣設計展「台灣設計高雄百點」集章活動，民眾僅需開通LINE Beacon功能，並加入高市府官方LINE好友，確認開啟藍芽後就可進入虛擬集章頁面。特別加碼的隱藏版集章活動，只要集滿「DigiWave」、「LOG ING-登入元宇宙」、「青春限動」、「MAKE PRO創造之城-高雄」、「台灣設計設計台灣X22組台灣設計力」等5大展區圖章，即可獲得VIVERSE平台與黃色書刊合作的隱藏版元宇宙NFT，限量1000個送完即止。