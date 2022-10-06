目前正在中國大陸成都進行的2022年世界桌球團體賽進入最後八強激戰，中華女子隊在老大姐鄭怡靜的力挽狂瀾下，中華隊3比2淘汰新加坡，成功晉級四強，提前鎖定一面獎牌。

中華隊開路先鋒陳思噢，迎戰新加坡周景怡，陳思羽11比9、11比4、11比7輕鬆獲勝。鄭怡靜面對世界排名54的曾尖，沒想到1比3爆冷落敗。

中華隊第三點派出李昱諄，對上新加坡王心如，兩個9比11讓李昱諄陷入絕境，但奇蹟在此時出現，李昱諄在第三局經過丟士苦戰後13比11勝出，同時也給了她信心，隨後再以11比7、11比2逆轉勝。

第四點陳思羽1以3不敵曾尖，雙方戰成2比2平手。關鍵第五點鄭怡靜再次披掛上陣，11比8、11比2、11比3拍落周景怡，幫助中華隊成功晉級四強。

中華隊預計8日四強賽將碰到賽會頭號種子中國大陸隊，雙方實力有段差距，但中華隊至少可獲得一面銅牌。