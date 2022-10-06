10月雙十連假起，高雄市政府客家事務委員會在美濃客家文物館推出「美濃藝穗節」系列活動，以「館，你的浪想Market」為主軸，串接水圳工人桌遊大賽、Marry Me謎走地圖、小小導覽員、藍衫更衣試等四大主題活動，讓遊客可一整天待在館內玩不膩，浪漫享受免費活動外，還有機會拿限量好禮。

「水圳工人」桌遊將於10月8日週六登場開箱，首場結合客庄文化的桌遊賽事，線上報名已全部額滿，活動當日將開放現場限量報名。高雄市客家事務委員會主委楊瑞霞表示，「水圳工人」桌遊是與國家發展委員會合作辦理將雙語元素融入，以灌溉美濃400多甲農田的獅子頭水圳為設計發想，最大的特色是含「客、華、英」3種語言，寓教於樂，邀請各路玩家來美濃客家文物館較勁，爭奪冠軍獎金5000元、亞軍3000元、季軍1000元。緊接在10月9日推出的「館，你的Marry Me」謎走地圖，透過山盟海誓之景、喜訊祝福之聲、歡喜起家之圖、八卦八音之美、有子新丁之趣等任務設定，讓闖關者一面解謎闖關，一面認識客家婚俗及文化，只要2人以上組團並購票入館即可玩解謎遊戲並獲活動專屬口罩，完成任務於美濃客家文物館臉書指定貼文留言，再享線上抽獎資格，抽超值好禮！

10月底最後一個周末假日，是小朋友最愛的職人體驗活動「一日雙語小小導覽員」，將透過輕鬆有趣的方式，引導小朋友了解導覽服務工作及學習基本的英語對話，再由小朋友換上客家藍衫上工值班，下班後可獲得紀念胸章及結業證書。活動壓軸於11月12日推出「100種客家藍-藍衫更衣試」，再一波興起藍衫時尚想像，由專業麻豆穿著知名設計師所設計的客家藍衫禮服，搭配募集素人小朋友及長輩麻豆走上伸展台，邀請全國民眾一起來看這場藍衫時尚秀，當日符合時尚秀Dress Code的民眾，有專業設計造型師進行妝髮服務，閃亮走上星光大道。各項活動名額有限，有興趣的朋友記得持續關注美濃客家文物館臉書粉絲專頁報名資訊，以免向隅。

串接美濃藝穗節四大主題活動的「館，你的浪想market」，是以客家話伴手禮「long xiongˋ」及英語市集「market」為名，包管你的吃、喝、玩、樂、伴手禮，自10月起一連數個周末，在美濃客家文物館廣場舉辦，市集攤位匯集農特產、特色輕食、文青工藝品等，周邊活動還有黑川物語歌舞劇、兒童劇、藝起唱山歌、大崎下舞蹈表演、客家八音展演、多種農趣童玩客家米食DIY等，週週活動、月月精彩，您的浪漫想像由美濃客家文物館來實現，趕快親朋揪好友共下來搞(客語：玩)啦!