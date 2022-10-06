民眾黨新竹市長參選人高虹安被爆料是靠特權讀北一女，轉傳該消息綠營側翼粉專《難攻大士》遭起底是民進黨桃園市長參選人鄭運鵬的親哥哥鄭運鴻所負責，面對親哥遭指造謠，鄭運鵬僅回應兄弟是獨立個體，對此國民黨桃園市長參選人張善政批評，遇醜聞就是獨立個體，更向其他人喊話，所有人都不能向民進黨的抹黑打壓投降。

張善政質疑，鄭運鵬親哥造謠難道不用負責任？之前他曾在直播上說，要小心「昨日張善政，今日高虹安，明日蔣萬安」民進黨為了勝選，不惜扭曲事實。在桃園，民進黨利用媒體將對台灣農業電子化貢獻良多的農委會計畫案，抹黑成A國庫的錢，民進黨桃園市黨部甚至還夾報塞黑函。

張善政說，在台北，民進黨用惡劣的名嘴政論節目24小時抹黑栽贓編故事，霸凌、糟蹋蔣萬安的無辜家人、沒有話語權的無辜女性。在新竹，民進黨把高虹安受資策會推薦出國拿的學位，以及身為美國白宮顧問的老師，通通抹黑成論文有問題、老師是中共同路人，而鄭運鵬親哥經營的側翼粉專昨天還把高虹安說成是靠特權進入北一女。

「民進黨遇到醜聞就是獨立個體！」張善政批評，鄭運鵬竟對此切割說哥哥是獨立個體，與他無關。民進黨操控的國家機關、1450網軍、惡質名嘴還要迫害多少人？汙衊多少人的努力才夠？農委會、NCC等原本應該行政中立、不介入選舉的單位一一淪陷，變成只講政治不講專業的傀儡，台灣民主與選舉風氣如今被搞到烏煙瘴氣，除了痛心更要堅強，不只是為自己的名譽堅強，也是為台灣的善良政治堅強。

張善政喊話，如果今天不為被國家機器打壓、被媒體抹黑的人發聲，明天就沒有人可以為自己發聲，所以「我，張善政絕對不會向民進黨的抹黑打壓投降！」更重要的是，不分黨派，所有人都不能向民進黨的抹黑打壓投降。

張善政競選辦公室發言人何元楷則說，網軍氾濫早已是台灣亂象，跟民進黨立場不合就會被網軍攻擊霸凌，高虹安不是唯一被網軍攻擊的受害者，張善政在桃園市長選戰也是很大的受害者，上至民進黨中央，下至網軍側翼打手，先抹黑張善政抄襲，再廣發黑函塞信箱，後以側翼、網軍在網路散播攻擊，這些就是民進黨攻擊高虹安、張善政的SOP。

何元楷質疑，鄭運鵬的網軍哥哥造謠攻擊高虹安，而鄭運鵬在桃園選市長，現在不只是網軍一條龍，而是出現了網軍家庭，很難讓人相信攻擊張善政的網軍跟鄭運鵬沒關係，現在網軍已經出現在鄭運鵬的家裡，如果鄭運鵬當選桃園市長，會不會以後網軍就出現在桃園市政府裡？