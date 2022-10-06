纏訟多時的頂新油品案，前頂新董事長魏應充部分犯行遭判刑確定，入獄執行後去年初出監，最高法院今年7月針對發回更審部分，駁回上訴，魏應充得易科罰金部分判刑4年4月，不得易科罰金部分判刑4年10月定讞。檢察官聲請定應執行刑，台中高分院裁定魏應充應執行有期徒刑10年，如易科罰金，1000元折算一日，特別的是合議庭認為其中7年徒刑部分已執行完畢，應由檢察官於指揮執行時扣除。

據了解，檢察官將向魏應充先前服刑的八德外役監函詢計算魏應充刑期，若監所認定魏應充服刑過半，符合假釋資格，將重提假釋，魏應充有可能不必再入監。

頂新油品案，2019年最高法院判決魏應充因違反食安法等罪，有26罪判決定讞，其中19罪可易科罰金，另7罪刑度從有期徒刑7月到1年6月不等，合計判刑5年9月，另犯45罪發回台中高分院更審。

台中高分院更一審認定，魏應充販賣假冒食品等39罪成立，6次犯行無罪。有罪部分，19罪得易科罰金，應執行4年4月徒刑，以新台幣1000元折算1日；20罪不得易科罰金部分，應執行有期徒刑4年10月，上訴後，最高法院於今年7月駁回，全案定讞。

魏應充首次入獄是因混油案被智慧財產法院依詐欺取財等罪判刑2年定讞，入監服刑500多天後，2018年12月18日假釋出獄，但他後來又因案部分定讞，2019年底再被判4年8月定讞，隔年1月再入監服刑，去年1月假釋出獄。

檢察官日前向法院聲請定應執行刑，台中高分院特別詢問魏應充意見，魏應充認為他與兄弟致力於公益，齊心捐助30億元，實際投入社會公益及飲食文化發展，並強調他因前案確定後2次入監服刑，且繳交鉅額易科罰金，身心靈均已接受相當懲罰，對於法院裁定的財產刑與自由刑均積極面對、表現良好，符合相關規範，獲法務部二度准予提前假釋出監，請求定應執行刑7年至8年。

合議庭認為，魏應充共涉82罪，合計應執行徒刑10年，如易科罰金，以1000元折算一日，但其中63罪應執行徒刑7年部分，已執行完畢；另19罪應執行4年4月，則可易科罰金，以1000元折算一日。合議庭指出，至於已執行7年徒刑部分，不能重複執行，應由檢察官於指揮執行時扣除。