南市府觀旅局長郭貞慧（中）表示，今年這項計畫結束後，市府依然會持續推動，形塑台南市運動觀光城市品牌形象。（張毓翎攝）

南市府觀旅局今天舉辦記者會，公布「台南市射擊賽事運動觀光推廣計畫」的成果。（張毓翎攝）

戶外遊程近年成為國內旅客的首選，台南市政府觀旅局為發展特色運動遊程，推出以柳營運動靶場為中心、為期3個月的「台南市射擊賽事運動觀光推廣計畫」，除向民眾推廣射擊運動遊程，也強調業者跨域整合，如邀請部落客體驗，以及媒合旅行社上架5條各具特色的射擊運動遊程等，短期內已吸引逾1000人次到台南柳營靶場及周邊景點旅遊。

台南觀光元素豐富，除了古蹟老街、美食文創，射擊運動也是台南觀光的一大亮點，而位於柳營的運動靶場，歷史悠久，擁有專業的國手培訓設施兼設老少皆宜的遊戲場域，周邊特色景點、旅宿齊全，市府透過此次計畫，將結合射擊、美食、文化、地方創生景點的各種遊程玩法介紹給民眾，提高台南射擊運動觀光能見度。

台南市射擊協會總幹事高加欣說，射擊運動在台灣已經推廣很久，這幾年他們靶場業者運用課程形式，聘請經國家合格訓練的專家教練，讓一般民眾都能參加射擊運動，不過前提是要參加會員，因為他們都遵照相關條約來推廣這項運動，所以每個人來報名，他們會先教槍枝安全教育、基本操作，若有興趣的話，可進一步參加課程或比賽。

高加欣提到，射擊運動其實不分男女，也不分老少，像去年東京奧運有一位選手，拿空氣槍得到金牌，這位選手平時工作是護士；此外，在台灣射擊比賽中，還能看到年紀70、80歲的選手。他強調，透過這次推廣計畫，不僅是要讓更多人知道溪北地區好玩的景點，也使大家對於射擊運動有基本的認識。

南市府觀旅局長郭貞慧表示，此次台南市射擊運動觀光遊程推廣計畫，向旅行社業者、觀光產業業者宣導此計畫，鼓勵旅行社結合射擊運動設計推出遊程，同時連結遊食宿等觀光產業業者，互相討論提出配套意見，強化運動與觀光產業鏈結，今年這項計畫結束後，市府依然會持續推動，形塑台南市運動觀光城市品牌形象。