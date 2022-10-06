玉山銀行支持親家集團旗下親家能源，於彰化興建近200MWh儲能案場，為提供單一案場最大規模的專案融資服務，此儲能案場完工後將投入電力交易市場，為台灣電力系統提供近200MWh儲能系統量能，協助穩定台灣電網並提升能源韌性，並且為Tesla亞洲指標型的大型儲能應用案場。

本座儲能案場位於彰化全興工業區，親家能源股份有限公司採用Tesla Megapack長效型儲能系統，並與工研院合作電網級能源管理系統，開發台電電網需求適用的能源管理應用技術，透過此案，也展現玉山銀行長期支持台灣綠能發展，積極協助企業持續投入綠能產業的決心。

親家集團為中部深受口碑認同與信任的在地建設集團，深耕大台中近30餘年，2017年跨足綠能事業，積極招募人才組織團隊成立能源事業，以實際行動響應國際再生能源及全球企業RE100趨勢，落實取之於社會用之於社會的企業責任。此外，已與台中市府合作用電大戶儲能示範案場，持續關注太陽光電、風電等再生能源案場及ESG全球趨勢，投入資源響應國家能源政策目標，並透過儲能系統應用於各種場域，提供全方位的電力輔助服務，參與台電電力交易平台，以期成為台灣電力系統最佳合作夥伴。

玉山銀行長期關注台灣再生能源與儲能產業發展，以行動支持企業投入綠能設備建置，並積極推動各類型太陽光電，包括屋頂、地面、水面及漁電、離岸及陸域風電、地熱等再生能源融資業務，授信資產遍布台灣、美國、澳洲、越南等地，為台灣提供最多元再生能源授信產品之金融業。