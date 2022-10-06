在歐盟禁運俄羅斯能源之前，合稱OPEC+的全球主要產油國宣布自2020年以來規模最大的減產行動，使全球石油供應將更加吃緊及通膨將再度飆升的擔憂加劇。

此舉也讓以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織（OPEC）和西方國家之間的外交裂痕進一步惡化。西方國家擔心能源價格上漲將打擊脆弱的全球經濟，並在俄羅斯入侵烏克蘭之後，妨礙西方盟國削弱莫斯科石油收入的努力。

合稱OPEC+的石油輸出國組織及包括俄羅斯在內主要產油國周三決定自11月、即將邁入嚴冬之前每日減產200萬桶，受此消息帶動，本周全球原油期貨價格連日大漲，並重返三周高點。

專家表示，這可能推升現貨價格，尤其是供應亞洲約三分之二需求的中東石油，勢必使通膨問題加劇。從日本到印度，各國政府正全力應對不斷上漲的生活成本，而歐洲今年冬天則料將燃燒更多石油來取替俄羅斯的天然氣。

韓國最大煉油廠SK Energy發言人表示，該公司對國際油價將反彈回升感到擔憂。另一名韓國煉油業的消息來源表示，OPEC+減產可能帶動油價回升到第二季的水平。

作為亞洲第四大經濟體和製造業強國，南韓因為大宗商品價格飆升而面臨成本不斷上漲的壓力。

俄國入侵烏克蘭引發俄油供應受阻的擔憂，布蘭特期油價格在3月站上每桶139.13美元，創下2008年以來新高。

白宮批評OPEC+此舉是「短視近利」的做法，甚至說出「這根本就是與俄羅斯勾結」。美國總統拜登並表示，他將指示能源部在11月額外釋出1000萬桶戰略儲油，以穩定油價。

沙烏地阿拉伯對美國的指控相當不以為然，其能源部長Abdulaziz bin Salman並表示，依據當前的生產狀況，實際減產規模約為每日100萬～110萬桶。

雖然SK Energy發言人預期美國將在11月中期選舉前加速釋出戰備儲油，但RBC Capital分析師認為短期內不太可能出現另一個重磅級的釋油計畫。

OPEC+此舉將導致部分仰賴石油進口的新興市場經濟體處境更加艱難。在全球供應緊缺之際，部分國家特別容易受到物價上漲的衝擊，例如斯里蘭卡。該國正面臨著1948年脫離英國獨立以來最嚴重的經濟危機，由於貨幣崩跌、通膨失控以及美元嚴重短缺，該國無法支付食品、燃料和藥品等基本用品的進口帳單。

斯里蘭卡總統Ranil Wickremesinghe周四提出警告，他向國會表示，由於富國大舉儲備燃料，斯里蘭卡將不得不支付更多錢買燃料，「明年我們所有人都將感受到全球通膨造成的衝擊」。