永豐銀行統籌主辦辰亞能源集團－辰華電力6年期、新台幣40億聯貸案，此案永豐擔任本息帳戶管理行及承作利率避險交易。永豐銀行表示，資金將用於開發彰濱工業區崙尾東三號電廠67 MW（Megawatt；百萬瓦）水面型太陽能光電廠，預計明（2023）年上半年取得電業執照。

永豐銀行指出，自2020年迄今，與辰亞集團已合作三起太陽能電廠聯貸案、總金額合計逾百億元，建置彰濱工業區水面型及台南學甲地面型太陽能電廠，合計裝置容量約303 MW；永豐銀行將持續攜手產業打造再生能源，共同邁向永續經營。

除統籌主辦聯貸外，永豐銀行亦導入「寰宇金融網－金流管理收付平台」服務，以數位金融科技力協助辰亞集團控管各子公司電費收付。永豐銀行表示，旗下持續創新綠色金融服務，包括導入綠電交易信託平台，提升綠電用戶購電、發電及售電業者轉售的金流安全性，保障三方權益；同時首創「綠能電廠資訊管理系統」，可用於興建電廠或融資決策參考並提升銀行貸前、貸後的管理效率。

永豐銀行秉持「成效Impactful」及「永續Sustainable」二大原則，永豐以行動實踐ESG且獲得成果，同時運用金融本業核心力量，投入創新思維產生正向循環，從自身做起擴及客戶；由內而外三步驟，包括落實綠色營運、發展綠色金融商品及集結群體力量、帶動市場共同參與，持續朝「翻轉金融 共創美好生活 Together a better life.」願景目標邁進。