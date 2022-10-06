6日海巡署艦隊分屬與中信造船股份有限公司於中信高鼎廠共同主持第5、6艘600噸級巡防艦，分別效力於西北至台日海域護漁及維權任務、東方太平洋至綠島蘭嶼專屬經濟海域巡弋任務，有效捍衛海疆，保護海域活動漁民的人身安全。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

6日海巡署艦隊分署與中信造船股份有限公司於中信高鼎廠共同主持第5、6艘600噸級巡防艦（CG607）的交船與下水典禮，2艘CG607搭載1門鎮海火箭彈武器系統、1門(2管) 20機砲遙控槍，分別效力於西北至台日海域護漁及維權任務、東方太平洋至綠島蘭嶼專屬經濟海域巡弋任務，有效捍衛海疆，保護海域活動漁民的人身安全。

海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」於2017年由行政院核定，2018年至2027年，10年期間，新建6型海巡艦艇，共計141艘，總經費約新台幣426億。目前6型海巡艦艇建造案已全數發包所有建造案均由國內船廠承接。海巡署表示，依照目前計畫，總共已辦理47艘船艦交，其中有2艘4000噸巡防艦，服務於澎湖海域、 西北至台日海域。

CG607艦型以海軍沱江艦藍圖為基礎，進行海巡模組設計，蒲福風力耐受級數已提升至9級，最快航速高達44節以上，並增設最大射程達120米之高壓水砲；另搭載專利設計自動扶正艇，快速執行海上救生救難、越界漁船登檢及驅離等勤務。武器系統方面，配備1門鎮海火箭彈武器系統、1門(2管) 20機砲遙控槍塔，並預留平戰轉換管線等裝備，有效捍衛海疆，肩負守護藍色國土之重責大任。

其中交船為「八里艦」，原定於今年12月31日前完成驗收交船，在海巡署及中信公司的共同努力下，不受國際局勢航運限制，工程進度順利圓滿，提前於6日辦理交船儀式。

目前接艦同仁已完成航儀設備及航海操船訓練，接續實施戰系裝備教育訓練，通過各項測考後，成為北部地區機動海巡隊繼淡水艦後第二艘專責執行西北至台日海域護漁及維權任務的高速船艦。

除了吉安艦交船外，還有另一艘同型船CG607「吉安艦」完成下水，未來將配置於東部地區機動海巡隊，專責執行我國東方太平洋至綠島蘭嶼專屬經濟海域巡弋任務。