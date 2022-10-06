華航與德國鐵路公司Deutsche Bahn (DB)長期合作，推出 Rail＆Fly 服務受到旅客一致好評，為強化台德航線服務市場完整性，華航將自 10 月 11 日起與德鐵開啟共用班號服務，讓旅客輕鬆選購陸空聯票，透過華航官網及各大購票平台預先選定德鐵銜接列車班次，航班與鐵路交通一次購足；旅客抵達法蘭克福機場，可快速轉乘高速鐵路列車前往德國內陸13個城市，無論是旅遊或商務需求，皆可體驗省時又方便的歐洲旅行。

為佈局疫後旅運市場，華航自 11 月 1 日起天天飛往德國法蘭克福，直飛只需 14 個小時，並可快速轉乘德鐵，輕鬆通往德國首都柏林（Berlin )、南部第一大城慕尼黑（Munich )，以及漢堡 （Hamburg）、科隆（Cologne）、紐倫堡（Nuremberg）等德國內陸主要城市，德鐵班次掛上華航班號，方便旅客訂位，空地銜接超便捷，華航也貼心的提供德鐵加購優惠價，最低只要 TWD1000 元起，讓旅客轉乘方式有多元選擇，強化華航歐洲地區產品服務。

華航自 2017 年推出 Rail ＆ Fly 服務，旅客可經德國法蘭克福或荷蘭阿姆斯特丹機場轉乘德鐵至德國境內 5600 個任一車站點，相當適合自由行和商務客；陸空合作另涵蓋比利時國鐵(SNCB／NS)、奧地利聯邦鐵路(OBB)，可從阿姆斯特丹機場轉乘至比利時境內車站，或由維也納機場轉乘至奧地利、捷克、匈牙利等合作車站，享受從容舒適的歐洲旅程。

華航現行歐洲區域提供法蘭克福、阿姆斯特丹、倫敦及維也納航班服務，並分階段增加航班，11月起法蘭克福航班增為每日一班；阿姆斯特丹及倫敦皆增為一週四班；維也納則提供一週三班的服務，搭配成熟綿密的歐洲鐵路滿足旅客多樣化旅遊需求。

針對國人喜愛的日本，華航也網羅JR西日本合作，限量推出「華航機票＋JR西日本關西廣域鐵路周遊券」陸空優惠套票，即日起自 2023 年 3 月 31 日止，凡購買華航集團台灣出發至大阪個人來回機票，出發日於 2023 年 6 月 29 日前 （含）之指定航班，即可以優惠價格加購JR西日本關西廣域鐵路周遊券套票，便利銜接至奈良、京都等熱門旅遊航點。