九合一大選綠營針對勝選大熱門敵手重重抹黑，包括側翼粉專「難攻大士」被起底是民進黨桃園市長候選人鄭運鵬哥哥鄭運鴻，國民黨桃園市長候選人張善政今(6日)在臉書痛批，民進黨操控的國家機關、1450網軍、惡質名嘴，還要迫害多少人？而鄭運鵬竟然切割說哥哥是獨立個體與他無關？汙衊多少人的努力才夠？發文引來國民黨桃園市議員黃敬平留言揶揄「他可能不認識他哥，次元切『哥』」，網友也大酸鄭運鵬「完美切『哥』」。

張善政以「昨日張善政，今日高虹安，明日蔣萬安」為題痛批，在桃園，民進黨用媒體抹黑，把張善政對台灣農業電子化貢獻良多的農委會計畫案，抹黑成「A國庫的錢」，民進黨桃園市黨部還夾報塞黑函。在台北，他們把蔣萬安的無辜家人，用惡劣的名嘴政論節目，24小時抹黑栽贓編故事，霸凌、糟蹋沒有話語權的無辜女性。在新竹，他們把高虹安受資策會推薦出國拿的學位，抹黑成論文有問題。

張善政痛批，鄭運鵬「親哥哥」經營的側翼粉專（難攻大士）昨還把高虹安說成是靠特權進入北一女。鄭運鵬竟然切割說，哥哥是獨立個體，與他無關？民進黨遇到醜聞就是獨立個體，打張善政時就是發黑函送家裡。民進黨操控的國家機關、1450網軍、惡質名嘴，還要迫害多少人？汙衊多少人的努力才夠？台灣民主與選舉風氣，如今被搞到烏煙瘴氣，除了痛心，更要堅強，不只是為自己的名譽堅強，也是為台灣的善良政治堅強。

黃敬平說「他可能不認識他哥，次元切『哥』」，網友也讚聲：「如果這種無視民眾智商的抹黑可以得逞，以後民進黨只會更無法無天。抗綠保台，保護台灣的民主不受傷害！」「不分黨派，不做沒有品的行為，張院長加油！」「選舉該強硬就應該強硬，佛系選舉在台灣不管用，發揮你的戰鬥力吧！」「民進黨少在那邊打著民主大旗，其實是不斷在拉低台灣人水準&民主素養」、「完美切『哥』」。