新北市三重三和夜市至今受疫情影響，人潮不若疫情前。圖鄭郁蓁攝影

市場改建後，攤商為求生存，只能違法在中央市場廣場騎樓下擺攤。圖：鄭郁蓁攝影

本土新冠疫情超過2年半，受害最深莫過於夜市小攤商，新北市三重中央市場重新改造，日前風光開幕，但為市容好看，市府強制驅離鄰近的夜市攤商，開幕不到一周，尖峰時段9點已不見人潮，店家鐵門深鎖，3千萬打造的建物，頓時成了蚊子館，讓不少老攤商心酸：「好不容易撐過疫情，卻撐不過市場重建，錯誤政策比病毒更讓人活不下去！」

三重中央市場本月初新開幕，新北市府歷經4個月，投入逾3千萬經費重建，增設座位區、引進熟食攤商，以外店鋪型態經營盼串連一旁三和夜市帶動人潮，重返疫情前盛況，新北市長侯友宜開幕日特地前往剪綵。

但開幕不到一周，中央市場新進攤商晚上九點不到，店舖已落下鐵捲門，座位區遊客零零落落，比起疫情前還冷清，遭地方民眾質疑，「3千萬是拿來蓋蚊子館嗎？」

在夜市賣衣服的林姓攤商表示，市府和市場處，為了市容好看，驅趕中央市場門前營業超過10年的老攤商，「安置」數十個攤販進狹小、不起眼，根本不會有遊客的巷子設攤；對中央市場側邊寬闊的巷子更是嚴格管制，強行驅離擺攤超過10年的攤販，「遊客平常熟悉的老店不在，人潮當然會流失」，她認為，地方政府應利用重建與周邊攤商共榮，取代驅趕。

「去年封城，至少3個月都零收入，今年好不容易捱到六月疫情趨緩，以為生活要恢復正常了，沒想到被市府強制驅離」，在緊鄰中央市場旁賣衣服超過15年的賴姓業者表示，疫情期間沒生意，但房租、水電要照付，每個月開銷就超過3萬，2年多來都是在吃老本、靠紓困貸款過活，政府說要改造市場，卻是驅離小攤商。

賴姓業者不滿，市場處安置攤商採雙重標準，安置過程沒有通知開會，也沒有溝通，有的攤位到了晚上，甚至可以違法回到中央市場門前做生意，質疑：「難道攤位小，就要被犧牲？錯誤政策，比病毒更讓人活不下去！」

同遭驅離的吳姓攤商也無奈，今年疫情還是持續，生意只回到疫情前5~6成，她心酸，市場改造後對生意根本沒幫助，沒想到現在更是連飯碗都沒了。

新北市議會民進黨議員李余典表示，市場重建原意是希望超過40~50年的傳統市場能結合三和夜市，引進連鎖品牌及歐式的用餐座位，希望提高質感，讓老舊黑暗的市場風華再現，目前人潮未回流，還看不到改造的效果，他坦言，還需要一點時間做滾動式修正。

李余典也表示，重建過程牽涉攤商搬遷問題，需要更多的溝通，尤其許多老攤商連怎麼寫標案都不會，應給予輔導與關心，以及妥善安置，他也強調，市場處除需善盡管理責任外，不能說為了管理門面，就犧牲所有攤商的權益。