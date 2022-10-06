全球支付系統Visa代碼化支付（Visa Token Service VTS）已在全球發行超過 40 億代碼化卡號，超越Visa全球流通的實體卡數量，安全無虞的 Visa 代碼化支付在過去一年間增長近一倍，而這項里程碑更代表了數位經濟的普及與創新。

在代碼化支付的普及下， Visa 透過此技術推出「Visa 一鍵綁卡」解決方案，將支付代碼直接推送至線上商店或行動錢包。「Visa一鍵綁卡」讓消費者直接透過行動銀行App，安全流暢的將代碼化卡號綁定至消費者常用或最愛商戶的帳號，避免結帳時鍵入卡號繁瑣流失客戶，並可增加訂閱服務與重複購物。

Visa 台灣總經理趙麗芳表示：「 Visa 代碼化支付簡單卻安全有效，這項Visa創建的技術在詐騙發生之前即移除敏感支付帳號的價值，讓數位支付更為可靠。而Visa一鍵綁卡解決方案將促進發卡機構、商戶和消費者交易代碼化，讓未來支付全面數位化的遠景真正建構在可完全信賴的交易環境中。」

趙麗芳補充，這項里程碑極具指標性意義，Visa 將持續推動安全、可靠和流暢的支付，實踐 Visa 幫助個人、企業和經濟蓬勃發展的使命。」

Visa 數據顯示，在超過 8600 個發行機構和80萬商店中，代碼化支付有效降低 28％ 的交易詐欺，更提升 3％ 交易審核率。能有效幫助商戶提升銷售，並節省詐欺偽冒交易衍生的成本。