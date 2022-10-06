土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）為了F-16戰機軍售赴美交涉

1名土耳其議員5日說，安卡拉不太可能接受美國參眾院外交委員會為了出售F-16戰機而開出的條件。

據土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）5日報導，土耳其國會外交事務委員會主席科里奇（Akif Çağatay Kılıç）說，美國在出售F-16戰機上，開出了土耳其不太可能接受的條件，尤其是在美國參、眾院外交關係委員會的運作下。他強調：「我們公開聲明，這是不符合國際政治和聯盟精神的行為。」

由土耳其執政黨正義發展黨（AK Party）外交事務副主席阿拉（Efkan Ala）率領的代表團最近訪問華府，和美國官員討論出售F-16戰機，以及現代化套件事宜。

科里奇說，美國聯邦參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）等國會成員一直試圖阻止相關軍售，但他認為，那不會成功。他強調，在達成某些交易和採購前，需要國會同意。而在這種情況下，土耳其代表團到華府，是要直接接觸說明。

不過，他說，土耳其代表團第二次到美國和國會議員見了面，也有所成果。儘管雙方在部分議題上有歧見，但科里奇強調，雙方同意，土耳其該被當成北約盟友般認真支持。此外，科里奇說，除了F-16外，美國和土耳其代表也談到黑海糧食走廊的問題，而在俄烏戰爭之際，這要歸功於土耳其為消除糧食危機所做的努力。

另一方面，他說，土耳其也對希臘武裝愛琴海東部島嶼表達了不滿。科里奇直指，他們開誠布公地說，美國提供雅典一些裝備，而希臘違背國際法，把它們用在錯誤的地方。