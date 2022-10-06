諾凡范德瓦爾登在《惡靈魔洛剋》中表演自然。（車庫娛樂提供）

由《曼蒂》、《恐懼虛空》團隊打造的駭人懼作《惡靈魔洛剋》（Moloch）由荷蘭新銳恐怖導演尼可范德布林克（Nico van den Brink）的首部劇情長片，故事描述一位喪偶的媽媽帶著年幼的女兒回老家居住，卻意外喚醒沉睡在家族血脈裡的詛咒，家族詛咒加上民俗宗教元素，以及層出不窮的恐怖場面，堪稱歐洲版《薩滿》，在權威影評網站「爛番茄」新鮮度高達88％。

尼可范德布林克在2017年以5分鐘恐怖短片作品《Sweet Tooth》一炮而紅，目前該片正改編為長片，並由「恐怖大師」溫子仁擔任製片，可以說是近年最值得注目的恐怖電影界新星。關於《惡靈魔洛剋》的靈感起源，尼可范德布林克透露，源自於他小時候在博物館裡看到的沼澤木乃伊「亞迪爾女孩」（Yde Girl），這個小女孩的木乃伊從沼澤地裡被發掘出來時，脖子上纏著一條布，讓人對她的死因產生好奇。

另外，該片還結合荷蘭當地的「白色女人」（Witte Wieven）傳說，她們是會躲在霧裡的女鬼，「當我還是孩子時，我騎腳踏車上學，路途中會遇到沉得非常低的濃霧，那就是我們所謂的『白色女人』。」尼可范德布林克也表示，荷蘭其實有許多不為外人所知的恐怖傳說，保證電影會顛覆大家對荷蘭的印象，「我覺得《惡靈魔洛剋》成功將荷蘭描寫成一個恐怖國度。」

現年8歲的荷蘭童星諾凡范德瓦爾登（Noor van der Velden）在片中飾演女主角的女兒，為電影帶來許多恐怖的時刻，而她過去沒有任何表演經驗。尼可范德布林克表示，有表演經驗的童星很聽話，會完全照導演的指示去做，但他認為這不夠自然，「諾凡沒有任何表演經驗，讓她帶來很多自然的感覺。」他認為諾凡呈現出來的成果非常成功。

《惡靈魔洛剋》描述喪偶的貝翠克（莎莉哈姆森 飾）帶著女兒回到位於荷蘭某沼澤地邊緣的老家，與關係疏遠的父母同住。與此同時，沼澤地裡出土一批詭異的木乃伊，丹麥考古學家喬納斯（亞歷山大維爾奧姆 飾）來到此地進行調查，並與貝翠克結識。兩人在發掘木乃伊背後祕密的過程中，周遭開始出現各種怪事，而這可能跟貝翠克的家族有關。11月11日在台上映。