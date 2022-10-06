一名黃姓女子在網路上控訴，2年前騎車遭一名大學生逆向衝撞，她全身多處骨折與挫傷，被醫院診斷需休養3個月，事發纏訟至今，刑事部分法院判該大學生1月徒刑，民事部分仍在開庭，但法官參酌大學生無財產，且為中低收入戶，傾向判免賠，讓她滿腹委屈，痛斥「司法不公，委屈只能自己吞」。

黃姓女子在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露被車禍官司纏身，2020年6月間她騎車在路上，遭到一名大學生逆向高速衝撞，造成她下巴、鎖骨及手腕等多處骨折與挫傷，頭部外傷併失憶，醫院診斷她需休養3個月並持續復健，還須由人看護1個月。

黃女指出，車禍後她向對方提告刑事與民事告訴，刑事部分，法院依過失傷害罪判該大學生1個月有期徒刑，但民事部分，歷經2年調解與開庭，法官考量大學生名下無財產，又為中低收入戶，傾向判決對方免賠償，下周為最後開庭，但她的律師認為法官站在大學生那邊，沒意外會判免賠。

黃女不滿控訴，車禍鑑定結果為大學生須負全責，但法官卻讓受害者蒙冤，看不見受害者的健康損失及眼淚，感嘆，「司法不公，委屈只能自己吞。」黃女也解釋，調解過程中她僅要求大學生每月分期賠償5千元，若畢業出社會有經濟能力，則可彈性增加還款金額，她不認為這樣的要求過分。

經歷曝光後，不少網友留言討論，「再次驗證台灣的法律是保障加害人」、「台灣一堆低收都是有錢人」、「判決出來去申請強制執行啊！除非他永遠不上班工作不然就會被直接扣薪」；但也有網友認為，這僅是黃女的單方面說法，沒其他證據支持論點，很難幫原PO說話。