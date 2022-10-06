大多數人可能不熟悉AdBlue環保車用尿素的重要性，AdBlue是柴油車中用於去除廢氣中氮氧化物的液體，而AdBlue短缺可能會引發一連串的蝴蝶效應，從而使得運輸供應鏈陷入停擺。

據《富比士》（Forbes）5日報導，飆升的能源價格迫使越來越多的製造商停止生產AdBlue，導致短缺，德國SKW Piesteritz最近停止了生產，以避免進一步虧損，並即將出售其剩餘的AdBlue庫存。

「我們的庫存快用完了。SKW Piesteritz的發言人說：「我們正在清空庫存，因為我們不再生產新的了。」

後果很嚴重，除了供應鏈下的許多其他行業外，物流部門可能會受到非常沉重的打擊。 如果沒有環保車用尿素，那麼大多數卡車處於停頓狀態，這意味著產品無法送到商店，導致超市貨架空無一物。」

當卡車停止執行時，那麼一切都將崩潰，整個經濟戛然而止。或者，暫時放行歐洲排放標準讓沒有環保尿素的卡車可以上路，並給環境帶來巨大的負擔。

由於大部分貨物運輸並須透過貨車，隨著環保尿素日益短缺，運輸的選擇也應該經過深思熟慮。

鐵路運輸是最環保、最經濟的運輸方式之一，特別是對於大量貨物。 這些貨物不僅可以快速運輸，而且價格便宜。結合其他交通方式，幾乎可以到達所有國家和國際目的地，但最後一哩路仍然得透過貨車。

這也適用於船舶運輸。然而，這種交通方式非常看老天吃飯。例如，今年，萊茵河水位低導致無法發貨，這種運輸方式面臨挑戰，而且還是回到一個問題，最後仍然得透過貨車送抵目的地。