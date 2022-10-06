客戶新機拉貨挹注，光學元件廠玉晶光(3406)9月合併營收27.32億元，月增7.79%，再創單月歷史新高，展望第4季，由於客戶需求健康，且美系品牌客戶VR新產品將於第4季開始出貨，隨著新品出貨逐步放量，法人預期，玉晶光第4季營運有望創下歷年同期新高。

蘋果iPhone 14新機上市後銷售不錯，玉晶光營收連兩個月攀高，9月合併營收達27.32億元，月增7.79%，年增22.91%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為72.14億元，季增1.47倍，創下單季歷史新高。

玉晶光表示，第3季是傳統旺季，客戶需求旺盛，累計前9月合併營收為134.69億元，較去年同期增加22.28%。

展望第4季，玉晶光表示，第4季就看客戶實際拉貨而定，目前看起來需求還算健康。

在蘋果iPhone新機拉貨正常，以及美系品牌客戶VR新產品將於第4季開始出貨下，法人預期，玉晶光第4季營運有望創下歷年最旺第4季，並有助於明年第1季營運淡季不淡。