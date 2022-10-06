今(6)日下午2時許，南投某科技大學驚傳學生暴力攻擊事件，在課堂上有名穿著黑衣男學生疑遭其他男學生霸凌，雙方先是爆發口角衝突，當下課堂上的老師也出面調解雙方，然而，找麻煩的一方竟撂人對著黑衣男學生叫囂，也引起其他多位學生圍繞旁觀，遭到霸凌的黑衣男學生疑似情緒失控，便拿起美工刀反擊，造成1人臉部被劃傷掛彩，最後，持美工刀的黑衣男學生也追著對他霸凌的其他同學；對此，該科技大學校方表示也正在了解事發原因。