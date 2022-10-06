「諾貝爾周」已過了一半，生醫、物理、化學這3大科學獎項已經揭曉，這幾個學術類的獎項爭議不大。然而接下來的文學獎、和平獎與經濟學獎，就經常爭論不休，因此這幾獎往涉及作者的公眾形象、意識形態與政治干預。

2019的文學獎得主，奧地利籍的彼得‧漢德克（Peter Handke），是最受爭議的文學獎得主之一，因為在1990 年代波士尼亞戰爭期間，他堅決否認塞爾維亞對波士尼亞種族滅絕，而且他也是前塞爾維亞總統米洛塞維奇的明確支持者。

當他獲獎後，數百人在頒獎典禮外抗議，近6萬人簽署請願書，要求瑞典學院撤銷。另外，波士尼亞、科索沃和土耳其政府發表了正式譴責，而阿爾巴尼亞、波士尼亞、克羅埃西亞、北馬其頓的大使館也抵制頒獎儀式。

2016年的文學獎則是褒貶不一，該年由美國著名創作歌手巴布狄倫(Bob Dylan)獨得，許多人肯定，認為狄倫的歌詞發人深省，相當有價價，但是狄倫並非文學家，因此公眾的反應非常混亂。

迪倫本人並沒有出現領獎，儘管他歌對美國音樂界，乃至世界音樂界都有革命性的成就，但是把他列為文學家，似乎是有些牽強。評論家稱，這就像「一家連鎖餅乾店被授與米其林三顆星」。

今年諾貝爾文學獎的熱門人選幾，包括深受亞洲讀喜愛的日本作家村上春樹，奈及利亞女權作家阿迪契(Chimamanda Ngozie Adichie)，以及因小說《撒旦詩篇》而爭30幾年，前陣子遭極端伊斯蘭暴徒刺殺而重傷的魯西迪（Salman Rushdie），都呼聲頗高。