強攻家庭客群，SKODA今日正式發表 KAROQ 改款新車，除在外型上修飾得更為流線氣派外，更全面提升燈光科技以及消費者最在意的 Level 2 駕駛輔助科技配備 (聰明 EYE 智慧駕駛輔助科技)，充分展現全方位IN實力，成為家庭SUV最佳選擇。

身為SKODA 旗下 SUV 家族的中堅份子，KAROQ 相較於七人座 KODIAQ 以及 KAMIQ 更受到家庭族群的喜愛，無論是英國的 What Car？ 雜誌或是 Auto Express 雜誌都將這款車列為 Best Family SUV (最佳家庭SUV)。KAROQ 擁有 4389 mm ( SportLine 4384 mm)的車身長度，拜精簡的短車頭設計所賜，這款車的室內空間和市面上的同級對手相比毫不遜色，更擁有高達 521 公升的行李廂置物空間，配合 ŠKODA 最為人所稱道的 Simply Clever 貼心巧思，歐洲最家 SUV 稱號當之無愧。

與之前的車款相比，改款後的 KAROQ 在車頭部分最受到注目的就是全新水箱護罩以及搭載 Matrix LED 智慧複眼頭燈的全新頭燈造型。更為擴展且呈立體六角形的水箱護罩不僅在空氣動力表現上有所精進，同時讓改款後的 KAROQ 顯得越加霸氣，而全新的分層式頭燈設計可分為上下兩層：上層主導遠光、近光與角落照明。

下層則為兩邊各擁有 24 顆 LED的Matrix 智慧複眼頭燈，以及不良天候輔助照明，至於日間行車燈則為中間階梯式的條狀的LED負責。而後尾燈亦升級為全 LED 動態序列式 ，改款後的尾燈造型同樣被修飾得更加立體：上下兩道尾燈中包覆著白色燈條即為序列式方向燈，而在尾燈下方，SKODA 巧妙地將捷克國旗造型融合入後保桿鈑件折線，藉以彰顯其歐洲血統。

同級 SUV 中唯一列為全車系標配的Matrix智慧複眼頭燈可說是新款 KAROQ 最大賣點，在 48 顆 LED 的光源輔助下，可針對周遭環境變化主動提供駕駛者清晰明亮的行車視野，同時讓對向來車不受干擾，是目前最受歡迎的駕駛輔助配備之一。

KAROQ 新款共規劃兩種車型：新雪山版以及 SportLine 的新玉山版。為了彰顯 SportLine 的運動特性，新玉山版在外觀上擁有多項專屬配件，包括：鑲入高亮黑飾條的前後保桿、加長後擾流尾翼、SportLine 車型銘牌、18吋鋁圈、後窗深色玻璃；內裝部份則為Carbon跑車飾板配上具換檔撥片的三幅跑車式多功能方向盤。在舒適駕駛配備上，進階的 SportLine 新玉山版尚擁有四區環景的 Area View 全車俯瞰顯影警示系統、Park Assist 半自動停車輔助、雙區恆溫空調系統，無論是外型、配備都堪稱旗艦等級。

SKODA KAROQ 從 2017 年在歐洲上市以來，至 2021 年全球銷售已經超過 50 萬輛；2018 年至 2021 年連續四年贏得歐洲最佳家庭 SUV 頭銜，此次引進新款在台上市，更加入多項同級唯一科技配備，展現滿滿看得見的 IN 實力，「歐洲最家 SUV」堪稱名至實歸。此外，為了更加深台灣消費者對黑熊保育的重視，SKODA Taiwan 特地認購之前小黑熊在富里山區造訪的有機農田稻米，免費限量提供400組給首批 KAROQ 車主，共同為黑熊保育盡份心力。