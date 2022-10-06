人體的組成是蛋白質，所以飲食一定要有足夠的蛋白質，攝取不足會讓人持續飢餓，導致越來越胖。醫師表示，人體若沒攝取足夠蛋白質，身體就會持續發出飢餓感的訊號，一直到人吃下足夠的蛋白質為止，有研究指出，若蛋白質少攝取2%，無形中每天會多攝取13%的熱量，所以每餐都須有蛋白質，體重60公斤者的早餐就不能是米漿加油條，應改成豆漿加2顆蛋。

減重醫師蕭捷健在臉書上表示，根據營養學書籍《食慾科學》，營養中最重要的是蛋白質，無法控制的食慾很可能就是蛋白質不夠所導致，即使每餐吃很多澱粉和油脂，如果蛋白質不夠，身體還是會覺得營養不良，需要吃下更多食物，因此提高蛋白質的攝取量後，食慾就會開始降低。

蕭捷健表示，根據聯合國農糧組織的數據，從1961年到2000年，美國平均飲食成分中的蛋白質從14%減少為12%，由於蛋白質攝取降低2個百分點，美國人只好增加13%的熱量攝取，造成熱量的攝取過量，「身體會讓人吃到足夠的蛋白質，如果飲食中缺乏蛋白質，人體就會缺乏製造肌肉和免疫細胞等材料，身體就會催促人吃下更多東西，好讓蛋白質達到足夠的攝取量。」

蕭捷健表示，如果早餐是米漿油條，完全沒有蛋白質，就算食用了高熱量的食物，身體還是會覺得能量攝取不足，很快就會感覺飢餓，以體重60公斤者而癌，一天至少要吃60克的蛋白質，才能維持健康，若進行減重計畫，一天至少要吃90克蛋白質，肌肉量才不會下降，「因此應將早餐內容改成豆漿和2顆蛋。」