事隔30年，五雲宮再度打造「順安陸號」王船，整艘王船造價300多萬元。（五雲宮提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮，每30年舉辦1次「迎聖五朝王船醮」，今年盛典活動5日盛大登場。（五雲宮提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮白沙屯五雲宮，每30年舉辦1次「迎聖五朝王船醮」，今年盛典活動5日盛大登場，並預計11日凌晨12時45分再現難得一見的燒王船大典。

苗栗最早首見的燒王船慶典是由五雲宮主辦，在1989年廟方建造「富美新大巡」王船，3年後1992年舉辦盛大的王船醮，時隔30年後，2019年五雲宮再度打造「順安陸號」王船，並由苗栗縣長徐耀昌等人開光點睛，也預定在今年10月11日重現燒王船盛會。

五雲宮指出，廟方主祀朱府大千歲，並供奉著七大巡、尼山文法主公、尼山武法主公、天宮娘媽以及拔少爺等神明，每10年都有舉辦福醮，30年才舉辦1次王船醮活動，這次「迎聖五朝王船醮」5日起登場，將為期1個禮拜，有王船巡境賜福、放水燈、普施等儀式活動。

五雲宮管委會總幹事王在表示，這次新造的王船「順安陸號」，是邀請名匠林良泰操刀，從龍骨選木、船身建造、彩繪圖樣到製作完成，前後耗時整整3年，且造價300多萬元，船身是由樟木與福杉並依循古法打造，最近配合活動開放給民眾參觀，歡迎大家共襄盛舉，一睹王船的風采。

廟方7、8日將舉行王船巡境賜福時，白沙屯媽媽、山邊媽祖也會一同遶境，10日下午則將恭迎玉皇大帝、普施，11日半夜12點45分，將在庄內船澳（竹筏）南岸舉行燒王船火祭，重現30年前的燒王船大典，同時祈福國泰民安、送走疫情。