華航(2610)與德國鐵路公司Deutsche Bahn(DB)長期合作，推出Rail&Fly服務，為強化台德航線服務市場完整性，華航將自10月11日起與德鐵開啟共用班號服務，讓旅客能夠選購陸空聯票，透過華航官網及各大購票平台預先選定德鐵銜接列車班次，航班與鐵路交通一次購足；旅客抵達法蘭克福機場，可快速轉乘高速鐵路列車前往德國內陸13個城市，體驗省時又方便的歐洲旅行。

為佈局疫後旅運市場，華航自11月1日起天天飛往德國法蘭克福，直飛只需14個小時，並可快速轉乘德鐵，輕鬆通往德國首都柏林、南部第一大城慕尼黑，以及漢堡、科隆、紐倫堡等德國內陸主要城市，德鐵班次掛上華航班號，方便旅客訂位，空地銜接超便捷，華航也貼心的提供德鐵加購優惠價，最低只要台幣1,000元起，讓旅客轉乘方式有多元選擇，強化華航歐洲地區產品服務。

華航2017年推出Rail&Fly服務，旅客可經德國法蘭克福或荷蘭阿姆斯特丹機場轉乘德鐵至德國境內5,600個任一車站點，相當適合自由行和商務客；陸空合作另涵蓋比利時國鐵(SNCB/NS)、奧地利聯邦鐵路(OBB)，可從阿姆斯特丹機場轉乘至比利時境內車站，或由維也納機場轉乘至奧地利、捷克、匈牙利等合作車站。

華航現行歐洲區域提供法蘭克福、阿姆斯特丹、倫敦及維也納航班服務，並分階段增加航班，11月起法蘭克福航班增為每日一班；阿姆斯特丹及倫敦皆增為一周四班；維也納則提供一周三班的服務，搭配成熟綿密的歐洲鐵路滿足旅客多樣化旅遊需求。

此外，華航也與JR西日本合作，限量推出「華航機票＋JR西日本關西廣域鐵路周遊券」陸空優惠套票，即日起自2023年3月31日止，購買華航集團台灣出發至大阪個人來回機票，出發日於2023年6月29日前指定航班，即可以優惠價格加購JR西日本關西廣域鐵路周遊券套票。