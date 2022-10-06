秋冬的肥美海鮮是許多老饕引頸期盼的季節美味，擁有全台唯一專業乾式熟成室、並獲台北米其林指南推薦的「Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館」在11月將滿10周年，特別在10月11日起至11月20日推出「十周年海陸同慶」回饋活動，其中更有在店內用餐達門檻就豪氣送賓客品嘗法國生蠔及波士頓龍蝦的好康。

Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館自2012年開幕以來，首創於餐廳內打造全台唯一專業的乾式熟成室，在乾式熟成教父陳重光主廚持續不斷精進熟成技術下，領先業界推出美國頂級乾式熟成牛排，近年來更不斷在設備上及熟成經驗下創新紀錄，打造出為饕客們所喜愛推崇的128天甚至200天以上的乾式熟成夢幻逸品。

「乾式熟成」技法是在嚴格管控的溫度及濕度環境下，以風乾催化的過程將肉品蛋白質濃縮、結締組織分解，使肉質自然嫩化，並隨著時間醞釀出肉品極濃郁、迷人的香氣與風味，盡求成就最完美之精萃。因此，「乾式熟成」專業技法被視為食材最天然、優質高貴之魔法調味料。經由陳重光主廚領先業界精湛的乾式熟成技法，Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館的牛肉口感柔嫩、風味濃郁，再經過爐烤箱高溫炙烤後，散發出獨特誘人的香氣、滋味更甚。

現在為歡慶10周年，10月11日起至11月20日餐廳推出「週三海鮮日」，4位成人以上，每桌若單點可供3至4人享用的「美國頂級30天乾式熟成牛排」28盎司以上及均點「義式沙拉吧」，就贈送價值1000元的David Hervé法國大衛赫夫生蠔4顆（價值1000元）及波士頓龍蝦1隻（價值1880元） 。

David Hervé大衛赫夫是法國知名的生蠔養殖家族，產地來自歐洲最大生蠔養殖區域Marennes Oléron 馬雷恩歐雷，肉質豐滿、口感紮實，味道更為甜美、細緻。鮮活生蠔建議吃原味，享用時於生蠔擠上些許檸檬汁或可加上雞尾酒沾醬，更讓人食慾大開。

美國乾式熟肋眼牛排28盎司。（美福乾式熟成牛排館提供）

活動期間還有「週六、週日海鮮週末ya」活動，賓客單點任一乾式熟成牛排24盎司以上就送St. Michel法國聖米歇爾鮮淡菜或馬祖鮮淡菜1份。法國聖．米歇爾鮮淡菜，殼小蚌肉呈鮮豔的橘色或乳白色，肉質鮮嫩，有濃郁海味及生蠔的爽脆口感，鮮味十足；另有來自本土國境之北的馬祖鮮淡菜，承襲著馬祖老一輩漁民的智慧與經驗，顆顆經過兩年養殖育成，才有飽滿鮮甜的肉質，無論是法國St. Michel鮮淡菜或馬祖鮮淡菜，皆是珍貴的海味佳餚。