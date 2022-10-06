日本女星北川景子從出道至今人氣居高不下，更多次奪下「日本女性最想擁有臉蛋」前三名，儘管2016年嫁給音樂人Daigo讓許多人心碎，依舊不影響她的人氣；北川景子日前在部落格分享近況，穿上最愛的寶藍色禮服驚豔全場，也讓粉絲發現和6年前外貌沒太大改變，反而更加自信閃亮，洋溢幸福的模樣。

北川景子日前出席代言活動，穿上一襲寶藍色單肩禮服，露出性感鎖骨和香肩外，還有完全看不出已經當媽的曼妙身材，在活動上舉手投足都相當優雅迷人；有粉絲特地挖出北川景子6年前穿著最愛的藍色婚紗，對比後發現外貌幾乎沒太大改變。

北川景子6年前後對比照，眼神變得更有自信魅力。(圖/ 摘自北川景子部落格)

儘管現年36歲的北川景子狀態沒6年前那般神顏，但無論是膚況和身材都維持得極好，炯炯眼神的雙眸，更是顯得她自信耀眼；許多網友看了不免驚呼，「就是幸福人妻、媽媽的樣子啊」、「越來越有個人氣場，輕熟女代表了吧」、「結婚6年還是很幸福美滿的感覺」、「人生勝利組啊，漂亮會賺錢又嫁帥老公」。

北川景子2020年曾打敗「國民老婆」新垣結衣和石原聰美，成為日本女性最想擁有的臉孔冠軍，在過了2年，今年9月照樣拿下第二名，儘管小跌一個名次，還是看得出來她人氣好得多誇張。