民進黨台北市長參選人陳時中觀看民進黨前立委姚文智擔任出品人的電影「流麻溝十五號」；至於未來是否邀他站台？陳時中笑說，「我跟姚文智自然就好了」。

對於陳時中今天上午提出「抗共保台」而非「抗中保台」，陳時中解釋，「抗共保台」是指抗共產黨、保台灣，這是一個層次的問題。

陳時中受訪指出，2005年擔任衛生署副署長時，姚文智是新聞局長，兩人的座位就在隔壁；被問到曾向姚文智請益哪些市政議題？陳時中說，他最早請教相關市政的老師就是姚文智，兩人非常好，以前在行政院的時候，「那時候他在新聞局，我在衛生署，我們都坐旁邊」。

媒體追問，未來是否考慮替陳時中站台？姚文智說，「阿中有任何需要，隨時吩咐」；陳時中則笑說，「我跟姚文智自然就好了」。

陳時中說，他看完電影真的很感動，因為這個議題早就該被這樣被討論了，現在開始還不晚，可以繼續做這件事情，「有民主的真諦，才會有選舉的成功」。