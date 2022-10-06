為戲曲新秀搭建舞台，國立傳統藝術中心開辦「承功－新秀舞台」，今年已邁入第6年，預計有自12個戲曲團隊而來的16位戲曲新秀，都能各自獨當一面，大展身手，國家文藝獎得主唐美雲、歌仔戲武生國寶孫榮輝、歌仔戲名角王金櫻等人也都出席為新秀加油打氣。唐美雲表示：「看到這些新生代的人才，就覺得戲曲有希望了。」
策展人劉美芳表示，「承功」平台近年培養了很多年輕新秀，有入圍傳藝金曲獎，也有得獎者，都是獲得肯定的表現，「像是林庭瑜、李家德、孫凱琳，都是傳藝最佳個人新秀的得獎者，這個舞台可說提供演員被看到的管道。」
劉美芳表示，今年除了邀演，還讓團隊可以公開送件和主動推薦，而過往每場次有不同的劇種混搭，今年則是特別安排專場，分別是明華園總團和當代傳奇劇團的演出。此外，年齡層也很廣，還有仍在學校就讀的學生也參加這次演出。
傳藝中心主任陳悅宜表示，「承功」提供了年輕新秀直接靠近大師學習的機會，「他們在這個平台上可以擔任主角，學習師者的教導，同時展現對戲的悟性，增添自己的精彩。」
演出將於10月20日至11月13在台灣戲曲中心小表演廳登場，包括了歌仔戲、客家戲、亂彈戲、京劇、豫劇等5個劇種，共計12檔、22場演出。
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