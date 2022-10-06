口腔發炎會出現紅腫的狀況，就連進食也很困難，若想要預防發炎問題，可以透過飲食解決。劉馥萱牙醫師提到，當口腔有發炎及腫脹狀況時，可以多補充5大類富含維生素E的食物，例如小麥、玉米、牛肉、豬肉等，而且吃新鮮食物比吃補劑還好。

牙醫師劉馥萱在臉書粉專提到，維生素E是身體必需的脂溶性維生素，能夠幫助抗氧化，還有減少自由基傷害，也可以提升免疫力，減緩口腔發炎和腫脹問題，雖然市面上有不少營養補劑，不過還是建議民眾以新鮮食物補充維生素E較佳，而且吸收效率更好。

而富含維生素E的食物有5類，「全榖雜糧類」的小麥、玉米、蕎麥、小米；「肉類及海產」，例如紅蟳、香魚、鯖魚、海鱺魚、牛肉、豬肉；「蔬菜類」多選擇萵苣、綠花椰菜、菠菜、甜椒、紫蘇、紫菜；「水果」則是奇異果、芒果、蔓越莓、酪梨、聖女小番茄、藍莓；「堅果類」，核桃、杏仁、花生、葵瓜子、榛果。

劉馥萱提醒民眾，從食物補充維生素E，基本上都不太會過量，不過若是靠吃補品補充就要注意，過量恐會引發暈眩、頭痛、噁心及腸胃不適，所以建議民眾透過食物攝取，而且飯後補充能夠幫助吸收，另外若要吃抗凝血劑、鐵劑，應避免一起服用。