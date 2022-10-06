2022新竹城市馬拉松將於10月15日在南寮運動公園盛大舉辦，除既有「捐晶片」做公益活動外，今年首度跨界運動、科技、藝術領域，新增「新竹城市雲端馬拉松／藝起跑」線上「捐步數」，讓無法到場參與的民眾，也能透過APP參加「你捐步、我畫畫」線上運動遊戲。

新竹代理市長陳章賢邀民眾一同響應，共同鑄造「六億步」達標解碼的新竹馬「RAM PIECE領頭羊」NFT畫作，捐給中小學體育促進會，幫助弱勢基層體育選手。

今（6）日於新竹市府前廣場舉辦起跑前記者會，李世珍副市長代表出席，她表示，新竹城市馬拉松邁入第5屆，「如果5年來都有參加，一定會發現城市有很大的翻轉」，新竹市近年透過設計力導入公共建設，讓城市風貌變美，未來也會持續翻轉，盼帶給跑者更多不一樣的新體驗。

李世珍副市長預告，今年賽道設計特別，從南寮運動公園起跑，全馬及半馬組一出發即上台68快速道路，且有極具亮點話題的鳴槍台；今年也配合後疫情時代，結合「雲端馬」科技，鼓勵所有喜愛運動的朋友們，若沒來得及報名新竹城市馬拉松，也可透過線上共同參與，一同響應「捐步數」做公益。

她說，新竹城市馬拉松由市府與運動筆記共同舉辦，也感謝星醫美學、蔡司台灣贊助，以及平時在竹科園區扮演重要運送角色的「五崧捷運」，特別提供裝載晶圓的鷗翼車擔任WO補水站；此外，新竹城市馬拉松也響應環保，採用無淋膜可100％回收紙杯、由春池玻璃手工製作選手環保回收玻璃獎牌、選手環保咖啡紗選手衣及志工衣、簡訊完賽證書、大會專用計時車等車輛指定使用VOLVO電動車等5大綠色馬拉松措施。

她也預告，今年的賽道設計特別，除有極具亮點話題的鳴槍台，不論全馬及半馬組，一出發即直上台68快速道路，為了能快速地將道路還給其他用路人，竹科園區扮演重要運輸角色的「五崧捷運」，特別提供裝載晶圓的鷗翼車，擔任本次水站的服務平台。

新竹市教育處指出，2022新竹城市馬拉松迎來台灣三巨頭，邀請到台灣科技數位化龍頭「新竹科技城」、台灣路跑運動賽事推動者「運動筆記」及台灣新銳藝術家代表「藝站當代藝廊」攜手合作，共同將新竹城市馬拉松打造成為運動數位化的雲端賽事，盼將新竹市打造成運動數位化的科技城市。

運動筆記董事長陳俊嘉表示，運動筆記身為長年推動路跑賽事的幕後推手，同時自己也是新竹人，過去大家所認知新竹三寶為「米粉」、「貢丸」和「玻璃」，如今新三寶變成「科技」、「運動」、「藝術」，並與新竹城市馬拉松結合在一起，希望將這種有意義的賽事推廣出去，能夠讓更多人一起參與運動。

藝站當代藝廊藝術總監楊于葳則指出，很榮幸能獨家為2022新竹城市馬拉松創作一幅新竹馬「RAM PIECE領頭羊」藝術作品，非常期待所有參與「你捐步、我畫畫」活動的跑者們，都能在新竹城市雲端馬拉松留下美麗的回憶，並用雙腳共同鑄造這幅NFT的藝術創作！

新竹市教育處長賴榮光表示，在地體育扎根是新竹城市的重要理念，2019年起開啟跑者「捐晶片」活動，今年更配合後疫情時代，結合新興科技場域，從實體到虛擬，一場賽事打造二個獨具意義的「捐晶片」與「捐步數」公益行動，只在新竹城市馬拉松才有，邀請民眾一起實現跑上雲端做公益。

市府說明，2022新竹城市馬拉松預定10月15日（六）上午5：30於南寮運動公園準時起跑，本次共有42公里全馬組、26公里超半馬組、10.6公里健跑組及5.6公里親子休閒組，詳情請洽新竹城市馬拉松官方粉絲專頁(https://www.facebook.com/runners105/)。

今日新竹城市馬拉松開跑前記者會，由中華大學競技啦啦隊帶來精采開場，出席貴賓有筆記網路股份有限公司陳俊嘉董事長、藝站當代藝廊楊于葳藝術總監、星醫美學集團洪子琄副董事長、蔡司台灣章平達總經理、中小學體育促進會陳進豐理事長、五崧捷運邱承緯副總經理、VOLVO揚昇汽車邱岷貞總經理、春池玻璃鄭振仕經理，以及市議員曾資程、廖子齊等人共襄盛舉。