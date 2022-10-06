10月9日到紫南宮捐血，送招財錢母。（廖志晃攝）

台中捐血中心血庫存量狀態「急缺」。（民眾提供／廖志晃南投傳真）

血庫存量狀態「急缺」，台中捐血中心各血型存量平均只有3.3天；紫南宮主委莊秋安號召信眾捐熱血，10月9日到紫南宮捐血250cc即送琉璃水晶項鍊，捐血500cc送虎年精裝版招財錢母1組。

紫南宮是全國捐血量最多的據點，因此，台灣血液基金會執行長魏昇堂，將於9日頒贈「全國最佳緊急支援團體」琉璃獎牌，感謝紫南宮長期緊急支援捐血活動，讓全台血庫不虞匱乏。

當天將有4輛捐血車進駐，加快服務速度，並在中午12點前發放350張號碼牌，下午3點結束資料登錄作業；如果近期有確診，無症狀後14天即可捐血。