血庫存量狀態「急缺」，台中捐血中心各血型存量平均只有3.3天；紫南宮主委莊秋安號召信眾捐熱血，10月9日到紫南宮捐血250cc即送琉璃水晶項鍊，捐血500cc送虎年精裝版招財錢母1組。
紫南宮是全國捐血量最多的據點，因此，台灣血液基金會執行長魏昇堂，將於9日頒贈「全國最佳緊急支援團體」琉璃獎牌，感謝紫南宮長期緊急支援捐血活動，讓全台血庫不虞匱乏。
當天將有4輛捐血車進駐，加快服務速度，並在中午12點前發放350張號碼牌，下午3點結束資料登錄作業；如果近期有確診，無症狀後14天即可捐血。
血庫存量狀態「急缺」，台中捐血中心各血型存量平均只有3.3天；紫南宮主委莊秋安號召信眾捐熱血，10月9日到紫南宮捐血250cc即送琉璃水晶項鍊，捐血500cc送虎年精裝版招財錢母1組。
紫南宮是全國捐血量最多的據點，因此，台灣血液基金會執行長魏昇堂，將於9日頒贈「全國最佳緊急支援團體」琉璃獎牌，感謝紫南宮長期緊急支援捐血活動，讓全台血庫不虞匱乏。
當天將有4輛捐血車進駐，加快服務速度，並在中午12點前發放350張號碼牌，下午3點結束資料登錄作業；如果近期有確診，無症狀後14天即可捐血。
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