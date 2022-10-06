女星大S（徐熙媛）揮別前夫汪小菲，重新找回20年前舊愛具俊曄，浪漫的故事成佳話。今（6日）是大S的46歲生日，她分享和具俊曄一起為雜誌拍的花絮影片，互動不僅超甜，還曬出同款文字刺青，互相許下永不分開的承諾。

大S、具俊曄近日接受《VOGUE》雜誌專訪，並拍攝多組時尚大片，今（6日）大S透過社群平台釋出3支與具俊曄的幕後花絮影片，畫面中，夫妻倆宛如熱戀中的小情侶，不但十指緊扣，親吻、咬耳朵樣樣來，就連私下綁頭髮、刮鬍子等日常互動都充滿粉紅泡泡，大S的整體狀態也回春到20年前，不禁令人讚嘆真愛的力量。

其中一支影片，大S和具俊曄穿著白襯衫情侶裝，曬出同款的英文紋身「Remember Together Forever」，大S刺在鎖骨，具俊曄刺在耳後，象徵兩人永遠都要記得在一起一輩子。

大S、具俊曄刺了象徵一輩子在一起的紋身。（圖／Vouge提供）

大S在專訪中透露，她受夠盛大的結婚排場，只想要辦場簡單的聚會，讓親朋好友見證幸福，而她跟具俊曄都是刺青愛好者，老公下跪求婚時，大S特地提醒不要買鑽戒，要具俊曄親自刺結婚戒指，「然後他就買了刺青機器，每天用自己的肉來練習。所以我們手上的戒指都是他刺的。」

此外，具俊曄的身上還刺著夫妻倆的定情曲、熙媛的名字和台灣經緯度的船錨，因為對具俊曄來說，「熙媛在的地方就是我的家，她能再度回到我身邊，就是我人生中最感恩的事情。」

許多網友看到大S、具俊曄如此甜蜜，紛紛留言：「天哪！緣分繞了一大圈，最後又回到彼此的身邊，這真的太感動了」、「要瞎啦！太幸福了吧」、「為何我眼角落淚了」、「勇敢愛，我心中堅強的杉菜、美容大王生日快樂！好感動！祝熙媛和歐巴相親相愛999。」