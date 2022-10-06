新竹城市馬拉松今年邁入第5屆，市府6日舉辦馬拉松起跑前記者會，由中華大學競技啦啦隊帶來精采開場表演。（王惠慧攝）

睽違2年，新竹城市馬拉松即將在15日登場，今年除了既有的捐晶片之外，也首度跨足運動、科技、藝術領域，增加「新竹城市雲端馬拉松／藝起跑」，無法到場的民眾也可透過線上捐步數，解鎖6億步的NFT畫作，捐贈給中小學體育促進會，幫助基層體育選手。

新竹城市馬拉松今年邁入第5屆，市府6日舉辦馬拉松起跑前記者會，由中華大學競技啦啦隊帶來精采開場表演。副市長李世珍說，近年竹市將設計力導入公共建設，讓城市風貌變美，5年來都有參加的跑者，一定會發現城市有很大翻轉，未來也會持續帶給跑者，更多不一樣的體驗。

今年新竹城市馬拉松的賽道，特別設計從南寮運動公園起跑，全馬及半馬組一出發即上台68快速道路，且有極具有亮點話題的鳴槍台，也配合後疫情時代，今年結合了「雲端馬」科技，未能現場參與的民眾，也可透過線上「捐步數」做公益。

市府教育處也指出今年城市馬拉松的3大亮點，賽事睽違2年再度於科技城新竹市登場，也攜手台灣路跑運動賽事推動者「運動筆記」及台灣新稅藝術家代表「藝站當代藝廊」共同合作，將今年活動打造成為運動數位化的雲端賽事。

運動筆記是長年路跑賽事的幕後推手，董事長陳俊嘉也是新竹人，他說過去大家認為新竹3寶是「米粉、貢丸和玻璃」，現在則有了新3寶「科技、運動和藝術」，盼能結合城市馬拉松，讓更多人一起參與運動。

藝站當代藝廊藝術總監楊于葳也獨家為今年新竹城市馬拉松創作1幅新竹馬「RAM PIECE領頭羊」藝術作品，參加「線上捐步數」和「你捐步、我畫畫」線上運動遊戲的民眾，可用雙腳共同鑄造這幅NFT的藝術創作。

市府說明，2022新竹市城市馬拉松預定於15日上午5點30分於南寮運動公園準時起跑，本次共有42公里全馬組、26公里超半馬組、10.6公里健跑組及5.6公里親子休閒組。