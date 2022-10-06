羽絨服代工大廠廣越(4438)6日公告9月單月合併營收27.51億元，連續三個月之月營收創歷史新高，年成長達127%，9月累積營收156.14億元，年成長67%。

品牌客戶2022年擴大下單，加上受惠於第三季出貨旺季效應，出貨暢旺，廣越2022年第三季累積營收已達156.14億元，突破過往同期營運高峰；廣越主要代工產品類別以中高價位之高端及機能服飾為主，生產技術門檻較高；廣越具高階產品開發及技術能力，且應變及調整速度能符合國際品牌客戶要求，合作關係緊密，走過疫情陰霾，廣越今年更獲品牌客戶青睞擴大下單，2022年產能滿載，看好全年營運成果亮眼。

展望未來，廣越表示，2023年訂單已在積極開發中，除維持與既有品牌客戶之合作關係，積極布局新品牌客戶之訂單外，亦將持續優化產品組合，分散產品類別，過往營運受季節性影響，造成淡旺季區隔懸殊情形可望淡化；另約旦生產基地未來兩年也規劃持續擴張，集團整體營運規模將逐年擴大。

法人表示，廣越為市場上少有橫跨運動及戶外服飾龍頭品牌客戶之代工廠商，手上主要客戶涵蓋運動品牌adidas、Nike、UA、NB及戶外品牌The North Face、Patagonia、Aritzia等，受惠旺季效應，7-9月營收屢破新高，法人看好廣越今年營運成果挑戰歷史新高。