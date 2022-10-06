本季英超有4支球隊的主場球衣都是正紅色，除了「紅魔」曼聯和「紅軍」利物浦外，還有紅衣白袖的兵工廠，以及相隔23年重返英超的諾丁漢森林。普遍來說提到「雙紅會」都是指球隊暱稱中有「紅」字（Red）的曼聯對利物浦，但也有人稱呼兵工廠對曼聯的比賽為「雙紅會」，卻很少會被拿來稱呼兵工廠對利物浦的比賽。

暫且稱呼周日晚間登場（10月9日23:30）的兵工廠對利物浦之戰為「另類雙紅會」好了。說到「另類」，似乎也有點情勢逆轉的味道，看看近6個賽季的英超最終排名，利物浦都領先兵工廠，其中包括2019-20賽季首次贏得英超冠軍。而槍手前一次排名優於紅軍，已經是2015-16賽季「狐狸」萊切斯特城爆冷奪冠的時候，當年槍手排名第2，未能終結連續11個賽季的英超冠軍荒（槍手上次奪冠是2003-04的不敗賽季，至今更長達18個賽季與英超冠軍無緣）。

本季槍手有絕佳開局，雖然被曼聯中止開季5連勝，但前8輪7勝1敗，仍以1分優勢領先6勝2和的曼城獨佔榜首。紅軍則由於受到中場主力傷病影響，以及夏季轉會出售馬內（Sadio Mané）的後遺症，開局前3輪2和1敗排名倒數第5，雖然連兩個主場9：0平英超紀錄大勝伯恩茅斯，以及2：1逆轉絕殺紐卡索聯讓紅軍止跌回升，但近2輪又連續被艾佛頓和布萊頓逼平，7輪比賽只取得2勝4和1敗10分積分排名第9，落後兵工廠已多達11分。

紅軍的傷病問題已經減緩，7輪失9球防守基本上仍維持很高水平，較大的問題反而出現在進攻上，如果扣除那一場有點意外的9球大勝，紅軍其他6輪比賽只進了9球，場均為1.5球，比起曼城的3.63球(8輪29球)、槍手的2.5球（8輪20球）和熱刺的2.38球（8輪19球）明顯有差距，而問題很可能出現在兩個邊後衛的位置上。

右後衛阿諾德（Trent Alexander-Arnold）和左後衛羅伯森（Andrew Robertson）一直是總教練克洛普（Jürgen Klopp）倚重的大將，兩人都擁有出色的後上助攻能力，即使阿諾德的防守能力平平，但以攻為守可以掩蓋他的弱點。在利物浦贏得英超冠軍的賽季，阿諾德傳出13次助攻英超第2，羅伯森12次助攻排名第3，上賽季兩人維持水準再度繳出12次和10次的助攻紀錄。但本季阿諾德的表現被評論者認為退步，更突顯他防守的能力不足，本季7輪全部先發助攻數為0；羅伯森先發6場，也僅僅在9球大勝的比賽中錦上添花助攻1次。為了填補馬內離隊的空缺而引進的烏拉圭前鋒努涅斯（Darwin Núñez），暫時的表現也不如預期，由於曾領紅牌禁賽，因此前7輪只出賽4場，僅有1球進帳。

兵工廠也一度受到傷病困擾，尤其是防守中場的位置，所幸經過國際比賽周的休養生息，帕蒂（Thomas Partey）和津琴科（Oleksandr Zinchenko）都在上周3：1擊退熱刺的比賽中復出，帕蒂在中場的攔截和傳送讓槍手的進攻順暢自如，他能健康出賽對兵工廠的成敗有非常關鍵的作用。回歸的法國中後衛薩利巴（William Saliba）穩住防線，巴西前鋒傑蘇斯（Gabriel Jesus）的加盟不僅讓槍手多了一個穩定的進攻點，同時也提升了馬丁內利（Gabriel Martinelli）和薩卡（Bukayo Saka）在左右兩翼的表現。整體來看，槍手在攻守兩端都提升了一個檔次。

總結兩隊開季狀況、傷病問題、球員表現、主客場戰績以及歐洲賽事的影響，兵工廠都勝過利物浦，有機會在主場終結英超對戰4連敗。推薦玩法：不讓分兵工廠勝。