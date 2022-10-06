劉添裕說，陳婦大腸癌病理呈現為第1期，陳婦只需定期追蹤即可，是不幸中的大幸。（林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

台中烏日82 歲陳婦因反覆腹脹、腹痛長達近3個月，赴烏日林新醫院求診。檢查發現，陳婦大腸肝曲處長出惡性腫瘤，伴隨腸套疊的情況，緊急進行手術切除；林新醫院大腸直腸外科主任劉添裕提醒，若民眾發現腹脹、腹痛，可盡早至大腸直腸外科檢查治療。

據了解，陳婦反覆腹脹、腹痛長達近3個月，這期間體重減輕了5、6公斤，更出現貧血狀況，因此來到烏日林新醫院住院檢查並進行輸血治療；劉添裕表示，陳婦做大腸鏡檢查時發現，其大腸肝曲處出現腸腫瘤伴隨部分阻塞，切片檢驗後病理為惡性。另，腹部電腦斷層顯示，右側大腸腫瘤伴腸套疊在肝曲處，因此緊急進行手術切除。

劉添裕表示，術中發現3公分腫瘤就在右下迴盲瓣上方，且套疊到右上方肝曲處，情況相當危急，所幸接受右半大腸切除及淋巴腺清除手術後，順利出院且恢復良好；劉添裕說，陳婦大腸癌病理呈現為第1期，陳婦只需定期追蹤即可，是不幸中的大幸。

劉添裕指出，腸套疊屬於腹部急症之一，成人腸套疊症狀與小兒腸套疊症狀大不相同，小孩腸套疊好發於2個月至2歲大，往往會出現像草莓果醬般的紅色排泄物，伴隨腹脹、腹痛的症狀，但高達90％找不到病灶，以鋇劑復位為治療主則；然而成人腸套疊則是初期不易察覺，直到腹部出現劇痛才會發現，且90％都有伴隨病變，例如大腸癌、闌尾癌或大腸發炎，以手術切除為根治主則。

劉添裕進一步表示，成人腸套疊症狀與其發生位置極其相關，依一般統計，發生在小腸的腸套疊僅1至2成是惡瘤，可嘗試解套再切除，可多保留腸段；而發生於大腸的腸套疊，有5至6成為惡性，建議不解套，直接根治切除為宜。

劉添裕也表示，目前腹部電腦斷層檢查，已能迅速提供正確訊息，做正確的術前判讀；建議民眾若出現腹痛、腹脹等症狀可提高警覺，盡早至大腸直腸外科檢查治療。